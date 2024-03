Culture : L'expérience de Cuba au sommet de la culture  organisé par l’Unesco

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

Cuba, représentée par son ministre de la culture, Alpidio Alonso, participe au sommet de la culture qui a débuté ce dimanche à Abou Dhabi, Émirats arabes unis. Ce rendez-vous a été organisé par l'Organisation des Nations unies, pour l'Education, la Science et la Culture (Unesco).

« Nous apportons la modeste expérience de Cuba dans le travail culturel et nous exposerons nos points de vue au sujet de la valeur de la culture en tant que bien public mondial et facteur de développement, » a écrit le ministre sur son compte X, auparavant, Twitter.

« Question de temps » et le thème central de cet évènement qui réunira jusqu'à mardi dans la capitale des Emirats des dirigeants de ce secteur de plus de 90 pays qui débattront de la réalité actuel, et des façons dont les différentes manifestations de la culture peuvent transformer la société et les communautés.

Ce forum mondial est une plate-forme unique pour que des ministres de la culture et des représentants des institutions liées au domaine des arts, de la conception, du patrimoine, des médias, des musées, des politiques publiques et de la technologie interagissent avec l'écosystème culturel et créatif mondial.

Cette édition facilitera le dialogue ministériel en collaboration avec l'Unesco sur le rôle de la culture en tant que composante clé des objectifs de développement soutenable et des défis de transformation nécessaires dans les institutions culturels publics au milieu de la crise mondiale.

Le panel sera centré sur le concept de « la culture en tant que bien public mondial » souligné dans la Déclaration sur la Culture adoptée à l'unanimité à la conférence mondiale de l'Unesco sur les politiques culturelles et le développement soutenable qui a eu lieu en septembre 2022 à Mexico et contribuera à la préparation de ce nouveau sommet en 2025.

