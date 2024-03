Argentine : Prochains objectifs à éliminer pour le gouvernement de Javier Milei.

Traduction Françoise Lopez pour Amérique Amérique latine–Bolivar infos

Comme on l'avait prévu, et après avoir tenu sa promesse de fermer l'agence de presse, Telam, le président Javier Mile va plus loin : maintenant, il laisse entrevoir son intention de "démolir" le CONICET et de privatiser, la TV publique et Radio Nationale. Il l'a fait à travers ses réseaux sociaux, en particulier, avec ses déjà habituels « j'aime » sur différents tweets de partisans qui réclament la fin de ces institutions d’État.

« Si avec la fermeture de Telam j’ai des pics d’ecstase, je ne peux pas vraiment imaginer ce que je risque d’avoir quand le média ÑOQUICET sera démoli. C'est vraiment la mère, des batailles de toutes les batailles. Là, il faut venir avec la tronçonneuse et purger avec plaisir, » dit l'un des messages auxquels le président a dit « j'aime. »

Il a ajouté un autre « j'aime » à un partisan qui a envisagé que « la TV Publique et Radio National doivent être privatisées, pas fermées » parce que, selon lui, « les fréquences de radio et de TV ont beaucoup de valeur. »

Ainsi, Milei est revenu à la charge contre les organisations d'État qu'il avait déjà critiquées Il y a quelques temps, presque de manière récurrente. Un peu avant d'avoir gagné les élections, dans l'une de ses premières interviews, le président d'extrême droite avait déjà révélé ses intentions concernant l'avenir des médias public.

À ce moment-là, il considérait que la TV Publique « était devenue un mécanisme de propagande. Je n'adhère pas à la pratique d'avoir un ministère de la propagande secret. Elle doit être privatisée ainsi que Radio Nationale, » avait-il déclaré. Et il avait ajouté : « Tout ce qui peut être dans les mains du secteur privé va l'être. Telam (l'agence de presse d'État) aussi. »

Presque avec les mêmes mots et avec le même mépris, il avait évoqué CONICET, la plus haute institution scientifique national fondée en 1958 et avait promis de la fermer : « Cela peut être dans les mains du secteur privé, » avait déclaré Milei quand il avait été consulté sur les coupes futures de son Gouvernement.

Et il avait noté contre les cherche, et les scientifiques, en discréditant leur travail : « quel productivité ont-ils ? Quand ont-ils généré ? » « Qui gagne leur argent en servant leur prochain comme le font les gens biens, » avait-il déclaré.

Presque trois mois après son accession au gouvernement, l'une de ses menaces est devenue réalité : après l’avoir annoncée vendredi dernier, à l'occasion de l'ouverture des sessions du Congrès, ce lundi, il a officialisé la fermeture de l'agence de presse d’État.

Plus de 700 travailleurs ont été licenciés sans préavis, le site d'information et le service de câble ont été suspendus et une clôture a été érigée à la porte du bâtiment, situé au 531 rue Bolívar, sous la surveillance de la police fédérale et de la police municipale, afin d'empêcher le personnel d'y pénétrer.

Cette mesure a provoqué un rejet rapide de large, secteur du milieu journalistique, syndical et politique, mais aussi une rapide justification de la maison Rose elle-même et de ses alliés inconditionnelle du PR Rault. Le président lui-même a même célébré cette décision sur un temps burlesque en répartissant des « j'aime » tous azimuts à ceux qui se réjouissaient de la fermeture de l'agence nationale.

source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2024/03/04/argentina-la-tv-publica-radio-nacional-y-el-conicet-los-proximos-objetivos-a-eliminar-por-parte-del-gobierno-ultraderechista-de-javier-milei/

URL de cet article :

