Amérique latine : Un engagement de la région pour la sécurité alimentaire

L'engagement de la région pour combattre la faim et la malnutrition en Amérique latine et dans les Caraïbes a avancé de façon notable avec l'actualisation du plan de sécurité alimentaire, de nutrition et d'éradication, de la faim de la Communauté des Etats, Latino-américains et Caribéens (CELAC) pour la période 2024–2030 connu sous le nom de plan SAN CELAC. Cette actualisation a été approuvée et ratifiée lors du VIIIe sommet des chefs d'État et de Gouvernement de la CELAC qui a eu lieu le 1er mars à Saint-Vincent et les Grenadines.

Un engagement commun qui met en évidence une importante contribution de l'Amérique latine et des Caraïbes à l'accélération du respect des objectifs de développement soutenable destinés à obtenir des sociétés libres de faim, de pauvreté et d'inégalités dans la région.

Nos dernières estimations mettent en évidence le fait qu'en 2022, 6,5 % de la population de l'Amérique latine et des Caraïbes souffraient de la faim. Cela présentait 2 400 000 personnes de moins qu'en 2021. Mais la situation continue à être critique, la faim, continue à affecter 43 200 000 personnes dans la région.

De même, l'accès limité aux ressources et aux services, la pauvreté, les séquelles de la pandémie et les conflits, ainsi que les catastrophes climatiques, entre autres choses, affectent les écosystèmes de ceux qui dépendent de la production d'aliments et les moyens de vie des communautés agricoles et menacent les efforts destinés à garantir la sécurité alimentaires, la nutrition et la soutenabilité des systèmes agroalimentaires.

Dans cette situation, le plan SAN CELAC 2024–2030 constitue une initiative concrète reflétée dans une réponse unanime de plus de 30 pays qui, au niveau ministériel, ont approuvé par consensus l'actualisation de ces documents pour aborder le défi de la faim et de l'insécurité alimentaire dans la région.

Le nouveau plan, conçu en coordination avec la présidence tournante actuellement assumée par Saint-Vincent et les Grenadines et les 33 pays de la CELAC, inclut une large participation et une large analyse avec l'assistance technique de la FAO de la CEPAL, de l'IICA et de l’ALADI est devenu une référence pour d'autres régions du monde. Son exécution se présente comme un exemple historique de consensus et d'engagement politique de toute l'Amérique latine et des Caraïbes.

Ce plan, structuré sur quatre piliers, inclut une base conceptuelle qui orientera les pays vers un cadre juridique, la production soutenable, l'accès à un régime sain et des systèmes agroalimentaires résiliants par rapport au changement climatique.

2024 pourrait être une année décisive pour l'Amérique latine et les Caraïbes pour avancer dans leurs efforts pour combattre la faim et la malnutrition et obtenir des systèmes de production plus résiliants et soutenables. En 2023, nous avons renforcé un profond processus d'alliances, de consensus et de dialogue qui fera prochainement partie de la conférence régionale de la FAO.

La préparation de la conférence régionale inclut un long processus de consultations qui impliquera différents acteurs comme le secteur privé, l'enseignement, la société civile et des groupes parlementaires et auquel participeront évidemment des officiels du Gouvernement des 33 pays membres de la FAO ainsi que des chefs d'État, et des ministres de l'agriculture et d'autres secteurs engagés dans la recherche de systèmes agroalimentaires plus efficaces, inclusifs, résiliants et soutenables.

Nous espérons que les résultats de la conférence, traduits dans le mandat de la FAO, se renforcent en tant que réponse tangible. Le succès de ces efforts dépendra de la collaboration de tous pour obtenir que l'espoir d'un monde sans faim devienne une réalité.

