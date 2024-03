Argentine : Comment les Argentins ont-ils pu voter pour quelqu'un qui méprise le peuple ?

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

Le président a croisé son homologue argentin, qui l'a qualifié d'"ignorant" et a également critiqué Gustavo Petro dans une interview télévisée. La défense du pape François par le leader de Morena.

Le président du Mexique, Andrés Manuel Lopez Obrador, a répondu jeudi à son homologue argentin Javier Milei qui l’a traité « d'ignorance » lors du interview accordée à la chaîne CMN en espagnol, qui sera diffusé dimanche prochain et dans laquelle il a aussi inclus des insultes envers le président de la Colombie. Gustavo Pétro.

« Milei a dit que je suis un « ignorant », parce que je l'ai traité de « facho conservateur. » C'est vrai : je ne comprends toujours pas comment les Argentins qui sont si intelligents, ont voté pour quelqu'un qui n'est pas bien, qui méprise le peuple, » a écrit Lopez Obrador sur son compte X.

Dans son message, il s’est montré surpris par le fait que les Argentins « aient osé accuser leur compatriote François d'être un « communiste » et un « représentant du Malin sur terre », alors qu'il est le pape le plus chrétien et qui défend le plus les pauvres que j'aie connu ou dont j'aie entendu parler. »

Le président mexicain a profité de son message pour envoyer une accolade à Pétro, qui a également été agressé par le politicien d’extrême-droite.–il l’a traité « d'assassin terroriste »–un acte qui a provoqué avec la Colombie un conflit diplomatique qui s'est aggravé pendant ces dernières heures avec l'annonce de l'expulsion des diplomate argentins par Pétro.

