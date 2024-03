Cuba: Colloque Patria, un espace d'unité et de solidarité

par María Josefina Arce

Le colloque international Patria a fermé ses portes à La Havane. Depuis sa première édition en 2022, il est devenu un espace d'unité et d'articulation des actions à travers la communication pour faire entendre la voix du peuple et affronter le pouvoir hégémonique des médias dominants.

Comme l'ont souligné les orateurs lors de la réunion, il est urgent de contrer la manipulation médiatique et la désinformation auxquelles le monde est exposé aujourd'hui.

Une manipulation qui a aujourd'hui son épicentre dans les réseaux sociaux, à partir desquels, par le biais de fausses nouvelles, on tente de créer des états d'opinion, en particulier chez les jeunes.

Cuba est un exemple clair de cette guerre médiatique. Ces espaces numériques sont utilisés pour déformer la réalité afin de susciter l'inquiétude et le mécontentement de la population, tout en diffusant des discours de haine.

N'oublions pas la campagne labellisée SOSCuba lancée lors de la pandémie du COVID 19, promue par les Etats-Unis, qui cherchait à vendre au monde un prétendu effondrement du système de santé cubain.

L'opération médiatique a fait un usage intensif de robots, d'algorithmes et de comptes récemment créés pour l'occasion, qui, sous l'appel à l'établissement d'un corridor humanitaire, ont dissimulé les prétentions d'une intervention dans la nation caribéenne.

Les débats du colloque international Patria ont porté sur ces campagnes de médias sociaux contre des gouvernements progressistes afin de les renverser, mais aussi sur tout ce qui peut être fait à partir de ces mêmes plateformes pour apporter une vision émancipatrice au monde.

La participation étrangère à l'événement s'est accrue, comme en témoigne la présence de près de 200 invités de quatre continents à cette troisième édition.

Mais le colloque est également devenu un espace de dénonciation du blocus économique, commercial et financier criminel imposé depuis plus de six décennies par les États-Unis, ainsi que des attaques et des mensonges à l'encontre de Cuba.

Il s'agit sans aucun doute d'un événement de solidarité avec notre pays. Le président cubain Miguel Díaz Canel l'a souligné en remerciant les participants de leur présence dans la nation antillaise à un moment difficile.

