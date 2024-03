Cuba : Déclaration finale du troisième colloque international « Patrie »

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

Aujourd'hui, dans Notre Amérique, les peuples et leurs communicants affrontent la droite et ses nouvelles articulations extrêmes. Elles avancent en mettant en place les schémas idéologiques de l'individualisme, de la polarisation et du rejet de la diversité culturelle.Elles cherchent à briser la solidarité entre les peuples et les personnes dans le but stratégique de soumettre la souveraineté politique, économique et sociale, de nos Etats et de nos nations.

A « Patrie », nous partons de la ferme conviction que la pratique et la coordination politique de notre présent traverse un processus de transformation rapide et accéléré qui nous oblige à adapter nos conceptions et à nous doter de nos propres outils pour faire de notre pratique politique un instrument efficace pour construire le monde plus juste.

Le développement naissant des technologies de l’intelligence artificielle permet, grâce à des systèmes automatiques d'apprentissage, de produire des formes de connaissances inédites dans l'histoire de l'humanité, mais elles peuvent aussi devenir de dangereux instruments qui transforment de façon drastique la perception et l'intervention sur la construction du monde nouveau que nous voulons.

Depuis les traditions politiques populaires et de gauche, nous proposons d'incorporer des analyser des stratégies qui permettent de faire face à ce moment historique. L'une des conditions nécessaires pour avancer dans cette voie est d'abandonner un regard instrumental des technologies pour passer à les concevoir comme une partie de l'espace politique, perturbatrices, mais peuplées de possibilités d’émancipation.

Le troisième colloque international Patrie assume en tant que tâches inéluctables :

–stimuler un espace permanent de coordination, de formation, de développement des technologies et de communication partagées qui nous dote d'outils adéquats pour freiner l'avancée et de la nouvelle droite dans Notre Amérique et dans le monde.

–Affronter le rôle soumis à la division mondiale du travail, contrôlée par les grandes technologies. Nous manifestons contre l'extraction et l'utilisation illégale de données appartenant à nos peuples et leur concentration dans des oligopoles digitales. Face à la privatisation : souveraineté technologique sous contrôle public et au service des peuples.

–Dénoncer l'utilisation et le développement des technologies appliqué à la guerre cognitive qui n’est pas autre chose que la poursuite de la guerre de toujours par d'autres moyens.

–Continuer la lutte pour la libération inconditionnelle immédiate de Julian Assange et de Pablo Gonzales, emprisonnés en Europe pour avoir exercé avec rigueur le devoir d’informer.

–Condamner fermement le génocide du peuple palestinien dont la puissance occupante, l'entité sioniste, utilise les techniques les plus avancées des nouvelles technologies pour maximiser l'extermination et justifier dans leur communication leur politique criminelles permanente.

–Réaffirmer notre engagement envers la dénonciation du blocus des États-Unis contre Cuba, qui brise la souveraineté technologique et empêche de développer pleinement les capacités économiques, productives et créatives du pays. Un blocus destiné à condamner à la souffrance tout un peuple et qui est une honte pour l’humanité.

En présence de plus de 200 participants de 31 pays qui représentent quatre continents

À La Havane, 20 mars 2024.

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2024/03/21/cuba-concluye-el-iii-coloquio-internacional-patria-declaracion-final/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2024/03/cuba-declaration-finale-du-troisieme-colloque-international-patrie.html