Cuba : Trump, idées tordues et menaces

Traduction Françoise Lopez pour Amérique latine–Bolivar infos

Donald Trump, probable candidat à la présidence des États-Unis pour les républicains en 2024, a déjà montré c'est position par rapport à Cuba. Si auparavant, il a tordu les bras du blocus, aujourd'hui, s'il revient à la Maison Blanche, il promet de finir le travail.

C'est ainsi qu'on interprète une vidéo qu'il a publié sur son réseau Truth Social en se faisant l'écho de publications destinées à qualifier Cuba d'État en faillite à cause de la situation de pénurie que le Gouvernement des États-Unis a amené lui-même au peuple cubain pendant plus de six décennies d'un féroce blocus économique, commercial et financier.

Avec une rhétorique arrogante et d'ingérence, signale que les autorités à Cuba pourraient « changer » si les réélu le 5 novembre et cherche à dissocier son « admiration et son soutien à tout le courageux peuple de Cuba » du « vil régime communiste. »

« Ce n'est pas facile, nous ne savons, et nous allons changer, », à déclarer l'ancien président, qui, en abandonnant la Maison-Blanche, sans dire au revoir à son successeur, Joe Biden, en janvier 2021, a laissé le chaudron brûler : 243 mesures qui ont renforcé le blocus unilatéral de Washington et la désignation de Cuba sur la liste des parrains du terrorisme.

Évidemment, Trump n'admet pas sur cette vidéo de voyous que c'est ce blocus plus sous son Gouvernement (2017–2021) et la réinclusion sur la liste arbitraire adoptés après par Biden qui ont conduit le pays à la situation de presque asphyxie dans laquelle il se trouve.

En évoquant les manifestations à Santiago de Cuba, l'ancien président a été prolixe pour qualifier les autorités de l'île qu'il a rendues responsables des souffrances du peuple cubain et entre autres pénuries « d'une terrible pénurie d'aliments » et « des pannes d'électricité. »

Trump parle de la demande d'assistance au Programme Mondial pour les Aliments (PMA) concernant « du lait en poudre et d’autres articles car le pays affronte une carence d'aliments, de combustible et de médicaments. »

Trump suit la même logique d'opération trompeuse à laquelle Cuba est soumise et qui rend responsable la victime de l'impact de ces mesures.

Bien que l'actuel occupant du bureau ovale ait continué la politique de Trump envers Cuba, celui-ci considère que « à la différence du Joe Biden corrompu qui a été très faible envers les communistes, moi, je soutiens le peuple cubain et lui, il ne le soutient pas. »

Dans une entrevue récente accordée à Prensa Latina, Johana Tablada, sous directrice générale du ministère des affaires étrangères de Cuba pour les États-Unis a prévenu que « la plus grande partie ou l'immense majorité des mesures de plus haute pression » a été maintenue.

Ce sont « des mesures extrêmes, inhumaines, qui sont destinées à éviter qu’entrent dans l'économie cubaine et arrivent à notre population des sources d'approvisionnement pour déstabiliser le pays et éventuellement provoquer le renversement de notre Révolution, », à souligné Tablada.

Elle a rappelé qu'avec cette position Biden, « manque même à sa promesse électorale disant que ces mesures inhumaines qui ont affecté la famille cubaine allaient être levées. »

L'ancien président demande à Cuba de réaliser des élections « libre et juste » mais il a fait valoir que les États-Unis ont également des problèmes sur ce front et près de quatre ans plus tard, il continue à affirmer sans preuves qu’en 2020 il avait gagné et qu'on lui a volé les élections.

Pendant ce temps, les actions anti-cubaines se poursuivent au Congrès des États-Unis. Mario Diaz-Balart, membre de la chambre des représentants pour la Floride, la publié la veille sur X les points destinés à encourager la « démocratie à Cuba » qui ont reçu 25 % d’augmentation.

Président de la commission du département d'État pour les opérations étrangères et les programmes en relation à la commission d'assignation de la chambre basse, Diaz-Balart a fait une déclaration après cette approbation qui inclut les six projets de loi d'assignations qui restent pour la année fiscale 2024.

Le problème est que l'argent coulera plus en fonction de cette démocratie pensée depuis Washington.

Recevront de l'oxygène, les transmissions vers Cuba des mal nommées Radio et TV Marti, les visas pourront être refusés à des fonctionnaires du Gouvernement et d’organismes internationaux qu'ils identifient comme liés à la coopération médicale cubaine et ils proposent plus de restrictions financières pour ce qu'on appelle le « programme d'entrepreneurs. »

Sans aucun doute, le thème de Cuba est utilisé politiquement pour obtenir des bénéfices, des contributions et pour répartir cet argent qu'ils obtiennent avec les années et que le Gouvernement des États-Unis approuve dans son désir d'intervention dans les affaires intérieures de Cuba à qui il cherche à imposer depuis longtemps un changement de régime.

