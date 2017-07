Brésil : Déclaration des avocats de Lula

Le Président Lula est innocent. Pendant plus de 3 ans, Lula a été l'objet d'une enquête pour raisons politiques. On n'a produit aucune preuve crédible de culpabilité et des preuves accablantes de son innocence ont été ignorées superbement. Cette sentence à motif politique attaque l'Etat de Droit, la démocratie et les droits de l'homme de base de Lula. C'est extrêmement inquiétant pour le peuple brésilien et pour la communauté internationale.

Le juge Moro a démontré sa partialité et ses motifs politiques dès le début du processus et jusqu'à sa fin. Sa sentence a fait honte au Brésil en ignorant les preuves accablantes d'innocence en succombant à la partialité politique et en soutenant les continuelles violations des droits de l'homme de base et du processus légal qu'il a mis en marche. Cette sentence démontre ce que nous avons mis en avant avec insistance : le juge Moro et les membres de l'accusation de l'Opération “Lava Jato” ont agi pour des raisons politiques et non pour faire respecter la loi.

Le Président Lula a été sujet au légalisme qui est l'utilisation brutale dans des régimes dictatoriaux de procédures légales à des fins politiques. Cette sentence biaisée et motivée par la politique montre pourquoi les ressources légales internes du Président Lula ont été épuisées et pourquoi il a fallu porter cette affaire au Comité des Droits de l'HOmme à Genève.

Personne n'est au-dessus de la loi mais personne n'ait en-dessous de la loi. Le Président Lula a toujours coopéré totalement avec l'enquête, déclarant clairement au juge Moro et à l'enquête que l'endroit pour exprimer les différends politiques, c'est les urnes et non la Cour. Cette enquête a eu un effet terrible sur la famille de Lula, en particulier sur sa femme bien-aimée Marisa, morte tragiquement au début de cette année.

Tout le processus a été un énorme gaspillage d'argent des contribuables et a fait honte au Brésil à l'étranger. Maintenant, c'est le moment de rétablir la confiance dans l'Etat de Droit brésilien et le juge Moro doit être rendu responsable de ses abus.

Nous prouverons l'innocence de Lula devant tous les tribunaux du pays et aussi devant les Nations Unies.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

NOTE de la traductrice:

Le légalisme est une forme de guerre asymétrique [1] consistant à utiliser le système juridique contre un ennemi...