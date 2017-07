Venezuela : Le directeur de la CIA admet qu'il travaille avec la Colombie et le Mexique pour renverser la Révolution Bolivarienne

Le directeur de l'Agence Centrale de Renseignement des Etats-Unis (CIA), Michael Richard Pompeo a révélé récemment la tenue d'une série de réunions avec la Colombie et le Mexique pour évaluer les manœuvres qui pourraient être appliquées depuis ces nations pour « avoir un meilleur résultat » pour obtenir un changement de Gouvernement au Venezuela.

L'interview a été réalisée au Forum de Sécurité de Aspen, Colorado, et a été dénoncée par le chancelier vénézuélien, Samuel Moncada, sur Twitter. Textuellement, Pompeo dit :

« Quand tu as un pays aussi grand, avec une capacité économique comme celle du Venezuela, les Etats-Unis ont grand intérêt à s'assurer qu'il soit aussi stable et démocratique que possible (…) Je dois faire très attention à ce que je vais dire mais nous, nous avons beaucoup d'espoir dans le fait qu'il puisse y avoir une transition au Venezuela et nous, la CIA, faisons tous nos efforts pour comprendre la dynamique là, pour la communiquer à notre Département d'Etat et aux autres. Les Colombiens, je suis allé à Mexico et à Bogotá la semaine dernière pour parler de ce sujet, pour essayer de les aider à comprendre les choses qu'ils pourraient faire pour avoir un meilleur résultat dans cette partie du monde et dans notre partie du monde. »

Le Venezuela assiégé par les Etats-Unis

La République Bolivarienne du Venezuela affronte un plan financé par les Etats-Unis pour renverser le Gouvernement de Nicolás Maduro. Depuis le mois d'avril dernier, une situation de déstabilisation constante a été provoquée par des secteurs extrémistes de l'opposition avec des actions de style fasciste et terroriste.

Suite à ces actions, plus de 90 personnes ont été assassinées et plus de 1 400 blessées dont certaines lynchées er brûlées vives pour avoir été signalées comme « chavistes. »

Le Gouvernement du Président Nicolás Maduro a insisté sur la nécessité du dialogue pour résoudre les différends, ce que les opposant ont refusé en incitant à la violence de rue.

Devant ce refus, le Président a convoqué une Assemblée Nationale Constituante (ANC) en tant que lieu de dialogue national pour la paix et la stabilité dont les élections se dérouleront dimanche 30 juillet au suffrage direct et secret.

A quelques jours de ces élections, les secteurs extrémistes du Venezuela ont menacé de les boycotter en redoublant la violence dans les rues. On a aussi voulu intensifier la propagande contre le Gouvernement du Président Nicolás Maduro sur la scène internationale pour restaurer la soi-disant démocratie dans le pays.

En ce sens, les paroles du directeur de la CIA démontrent une intention claire : « chaque fois que tu as un pays aussi grand et avec la capacité économique d'un pays comme le Venezuela, les Etats-Unis ont de grands intérêts » et à cause de cela, l'Empire du nord cherche à « garantir la démocratie. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

http://albaciudad.org/2017/07/director-de-la-cia-admitio-trabajar-con-colombia-y-mexico-para-intentar/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/07/venezuela-le-directeur-de-la-cia-admet-qu-il-travaille-avec-la-colombie-et-le-mexique-pour-renverser-la-revolution-bolivarienne.html