Venezuela: Négociation réelle et négociation apparente

Par Sergio Rodríguez Gelfenstein

Le cirque monté par les États-Unis et la Norvège, leur allié de l'OTAN, par rapport au Venezuela a marqué un tournant le 17 octobre dernier lorsqu'un accord a été signé entre le Gouvernement et l’opposition.

Ce cirque est en relation avec le ridicule de négocier en dehors du territoire vénézuélien (au Mexique et à la Barbade) uniquement parce qu'au Venezuela il n'y a pas d'ambassade des États-Unis et qu'ils ont besoin de contrôler de près leurs employés natifs qui « négocient » en leur nom. Quand a-t-on vu que deux parties juridiques d'un conflit doivent négocier à l'étranger alors qu'aucune d'entre elles n'est clandestine ou persécutée et qu'une guerre ne se déroule pas dans le pays ?

La nécessité d'un dialogue entre Vénézuéliens au Mexique et à la Barbade est l'expression de la profonde méfiance de Washington à l'égard de ses acolytes locaux qu'il doit « contrôler de près ».

L'objectif de cette « négociation » était de ratifier ce qui a été convenu dans la véritable négociation qui est celle que le Gouvernement du Venezuela a soutenu de manière discrète et confidentielle avec celui des États-Unis afin de lui donner un cadre juridique.

Ce dernier a demandé à la garder secrète tout en décidant de la manière de « vendre » à son opinion publique le fait qu’il discute avec un Gouvernement qu'il a qualifié de dictature et qu'il a juré de vaincre de n’importe quelle manière en considérant que toutes les options « étaient sur la table ». Washington a demandé que ce qui a été convenu soit gardé en réserve jusqu'à ce qu’au « meilleur moment » pour le faire connaître. Ce moment est venu, bien sûr, plus tôt que ce qui était prévu par le Gouvernement Biden.

À ce stade, les États-Unis ont déjà pu constater que tout l'arsenal d'instruments utilisés pour renverser le Gouvernement bolivarien avait échoué de façon fracassante. Voyons :

Ils ont essayé de fracturer la force armée.

Ils ont fait un coup d’État.

Ils ont réalisé une invasion par voie maritime.

Une autre par voie terrestre depuis la Colombie.

Ils ont réalisé un attentat à la bombe pour assassiner le président Maduro, les membres du Gouvernement et du haut commandement militaire.

Ils se sont alliés à la criminalité organisée et au trafic de drogue pour déstabiliser le pays.

Ils ont effectué plusieurs vagues d'attentats terroristes et de sabotages contre les services publics.

• Ils ont approuvé environ 930 mesures coercitives unilatérales (mal nommées sanctions) contre les personnes et les institutions du pays.

Ils ont déclenché une furieuse campagne médiatique de mensonges pour tromper sur ce qui se passait au Venezuela.

Ils ont falsifié le nombre de migrants qu'ils ont eux-mêmes produits avec leur vague de sanctions et d'agressions afin d’optimiser les bénéfices que « cette entreprise » produit en construisant en plus une fable à ce sujet, sans se soucier le moins du monde de la douleur de ces citoyens obligés de quitter leur terre.

Ils ont bloqué les transactions financières internationales

Ils ont fondé le Groupe de Lima, seul organisme international de l'histoire créé pour renverser un Gouvernement

Ils ont envoyé leurs navires de guerre dans la mer des Caraïbes pour bloquer le commerce en empêchant l'arrivée de médicaments et de nourriture dans le pays.

Ils ont ordonné à leurs pays satellites de retirer leurs ambassadeurs de Caracas. Ils sont partis eux-mêmes et ont fermé leur ambassade tout en ordonnant à des groupes de criminels d'occuper la nôtre à Washington par la force, en violation des règles les plus élémentaires du droit international.

Ils ont interdit aux laboratoires occidentaux de vendre au Venezuela des vaccins contre le COVID.

Ils ont mobilisé les pays limitrophes pour exercer une pression militaire aux frontières du Venezuela.

Ils ont manipulé artificiellement la monnaie vénézuélienne, le bolivar.

Ils ont sanctionné sans discernement l'industrie énergétique nationale, en particulier PDVSA.



Ils ont envoyé des centaines de millions de dollars pour financer la subversion interne qui a fait des dizaines de victimes à cause de pratiques uniquement comparables à celle des nazis et des sionistes aujourd'hui en Palestine.

Ils ont inventé un président artificiel.

Ils ont volé impunément des entreprises, des avions et des raffineries du Venezuela, ainsi que d'autres actifs pour les remettre comme butin à leurs employés locaux qui faisaient la tâche confiée par Washington.

...Et ils ont échoué. Toutes ces actions sont documentées et peuvent faire l'objet d'une étude pour ceux qui s'intéressent à ce qui s'est passé et à ce qui se passe au Venezuela.

Toutes ces actions étant épuisés, ils ont l'intention de créer un nouveau Guaidó, mais en essayant maintenant de donner une apparence de légalité à cette procédure. Sur le plan international, étant donné que les nouveaux Gouvernements progressistes de Colombie et du Brésil ont refusé de faire partie des actions contre le Venezuela, ils utilisent le faible régime du Guyana dirigé par une élite à la mentalité néocoloniale et vile qui a trahi ses grands dirigeants fondateurs : Cheddi Jagan et Forbes Burnham pour créer un conflit international visant à justifier une action militaire sous la direction du Commandement Sud des forces armées américaines, servant ainsi les grandes transnationales énergétiques occidentales.

Bien qu'ils aient découvert que l'opposition vénézuélienne, en plus d'être l'expression d'une médiocrité et d'une ignorance honteuse, leur a menti pendant des années en annonçant « la chute imminente de Maduro », les États-Unis - comme en Ukraine et en Israël - s'accrochent à des pratiques interventionnistes et d'ingérence en soutenant des forces qui représentent la pensée la plus rétrograde du pays. Leur attachement à une logique caduque de guerre froide a été plus puissant que la recherche de compréhension d'une réalité qui annonce la naissance d'un nouveau monde.

Mais ce n'est pas la raison pour laquelle ils ont négocié avec le Venezuela. Ils n'ont pas envie de gaspiller l'argent des contribuables étasuniens dans une hémorragie incontrôlée, pour essayer d'arrêter le cours de l’histoire. Ce rapprochement apparent avec le Venezuela a deux faces. Tout d'abord, la crise économique profonde, en particulier dans le domaine de l'énergie qui frappe les États-Unis.

Souvenons-nous que deux semaines seulement après le début de l'opération militaire russe en Ukraine, la délégation étasunienne du plus haut niveau en plus de10 ans est arrivée à Caracas présidée par Juan González, conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche. Caché sous un soi-disant intérêt à libérer des Etasuniens emprisonnés au Venezuela, le véritable objectif de cette visite était d'ouvrir les portes du pays pour établir une ligne de communication à un moment d'incertitude quant à l'ampleur du conflit en Ukraine.

Mais, ce qu'ils ont pu prévoir n'a pas eu lieu, les sanctions contre la Russie se sont retournées contre eux et affectent plus les assassins que la victime. Un rapport de la semaine dernière indique que la réserve pétrolière stratégique des États-Unis est à son plus bas niveau depuis 1983. La vérité est qu'aujourd'hui, ils possèdent moins de la moitié du brut qu'ils avaient en réserve il y a 10 ans. À l'heure actuelle, leur réserve s'élève à 350 000 000 de barils. Pour avoir une idée de ce que cela représente, il faut dire qu'au cours des deux dernières années, Biden a libéré 270 000 000 de barils de ces réserves afin de faire baisser les prix.

Ils ne pourraient pas faire ça aujourd'hui. Ils ont donc besoin que le pétrole vénézuélien coule sans restriction sur le marché. C'est la première raison qui explique ces négociations.

La deuxième logique selon laquelle le Gouvernement des États-Unis agit concerne la façon dont ils vendent à leur opinion publique le fait que - comme je l'ai dit plus tôt - ils négocient avec la « dictature » qu'ils ont juré de détruire. Comme on le sait, l'opinion publique des États-Unis est ignorante, gérable et manipulable et n'a d'importance qu’en tant que machine à produire des votes. Néanmoins, si cela ne fonctionne pas pour cet objectif, elle peut également être manipulée pour accepter une fraude comme celle qui s'est produite lors de l'élection présidentielle de 2000 lorsque l'élection d'Al Gore a été volée à la suite d'un accord entre les élites et les institutions du pouvoir.

De telle sorte que, soutenus par la bêtise organique de cette opinion publique, cette situation, qui a une tendance politique, peut être transformée en une situation électorale et c'est un problème pour le Gouvernement des États-Unis Ces deux facteurs ont accéléré le processus de négociation au Venezuela.

Ainsi, ils ont forcé l'opposition vénézuélienne à se rendre à la Barbade et à accepter tout ce que le Gouvernement proposait parce que tout ce qui était exposé avait déjà été convenu auparavant entre le Gouvernement du Venezuela et celui des États-Unis.

L'opposition n'a pas eu la possibilité de donner son avis, juste de se conformer. C'est pourquoi la question des disqualifications n'a pas été discutée. Comme d'habitude, une fois de plus, les États-Unis ont fait usage de leurs laquais- qu'il s'agisse de personnes, d'organisations ou de pays- alors que ceux-ci ne les servent déjà plus. Demandez à Guaidó.

Aujourd'hui, Washington vends cette négociation de manière à ce qu'il semble que, dans la mesure où le Gouvernement vénézuélien et l'opposition se sont mis d'accord, il est inutile de maintenir les sanctions parce qu'elles ont atteint leur objectif : forcer Maduro à céder. Tout est faux, c'est tout le contraire. Washington a conclu un accord avec Caracas et a ordonné à l'opposition de s'y conformer.

L'affirmation selon laquelle Maduro a cédé oublie que dans une certaine mesure, la politique, si elle veut être faite dans les cadres de la démocratie représentative qui règne au Venezuela, oblige les parties à céder quelque chose. Mais ce qui n'a pas été négocié, c'est la souveraineté, l'intégrité territoriale, la volonté du peuple de défendre son avenir, et en cela, le Venezuela a eu dans le président Maduro un fervent défenseur. On ne peut pas parler de céder en termes péjoratifs. Au contraire, céder est un symbole de grandeur... et de pouvoir. On cède dans le tactique tout en étant ferme et inamovible dans la défense des objectifs stratégiques. C'est l'essence de la réalisation et de la réussite des objectifs à long terme qui conduisent à la transformation révolutionnaire de la société.

Pour ce faire, il faut savoir construire la corrélation des forces nécessaires pour produire les changements et au milieu d'une agression impérialiste brutale, ce processus est lent et difficile. Le Gouvernement a cédé dans la négociation avec l'opposition démocratique parce qu’il détient un mandat constitutionnel.

Parvenir à des accords en faveur du pays et du peuple n'est pas négatif. Au contraire, c'est ce que tous les Vénézuéliens souhaitent. Mais bien sûr, l'opposition terroriste qui prétend maintenant créer un dirigent artificiel en trompant le peuple et qui en plus, remet en question les intérêts souverains du Venezuela dans l'Esequibo n'a pas la capacité de débattre, seulement de respecter ce qu’on lui dicte du nord.

Le peuple vénézuélien a résisté et a triomphé en soulignant une fois de plus que la victoire est le prix qui’obtiennent ceux qui se battent et ne s'agenouillent pas. C'est ce que nous avons appris de Bolivar et de Chavez et c'est ce qui nous soutient pour affronter les combats de l'avenir et les gagner partout où ils se livrent : à la table des négociations ou sur le champ de bataille.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/11/03/venezuela-negociacion-real-y-negociacion-aparente/

