Venezuela : Maduro démissionne ou il sort les pieds devant dans une caisse

L'ex-président mexicain lèche-bottes du Gouvernement ététs-unien, Vicente Fox, a lancé un appel à la communauté internatioanle pour faire un front commun qui permette de « sauver » le Venezuela.

« Donald Trump, ce qu'il doit faire, c'est prendre des mesures économiques qui isolent et asphyxient le régime de Nicolás Maduro, » a-t-il dit.

« Cet âne de Maduro, la loi et les droits de l'homme ne l'intéressent pas mais le Venezuela sera bientôt libre et ce dictateur part en démissionnant ou sort les pieds devant, dans une caisse, » a dit Fox lors d'une conférence de presse à l'Université Autonome des Caraïbes, à Barranquilla (nord).

« Lui (Maduro) va tout droit à la Cour de La Haye avec ses acolytes, la très fameuse Delcy (Rodríguez) et cet excité de monsieur Diosdado Cabello. »

Vicente Fox a été président du Mexique de 2000 à 2006. Il a toujours collaboré avec les Etats-Unis et ses déclarations contre le Gouvernemeent révolutionnaire du Venezuela ne sont pas surprenantes.

Il a participé mercredi à un forum organisé par l'Université Autonome des Caraïbes avec la Prix Nobel de la Paix 2011, la Yéménite Tawakkul Karman et la politologue guatémaltèque Gloria Álvarez.

Fox a lancé un appel à alc communauté internationale pour faire un front commun qui permette de « sauver cette nation latino-américiane sœur » qui, consière-t-til, « est aujourd'hui sous les bottes du dictateur. »

A son avis, « ils devront rendre des comptes pour des crimes contre l'humanité, pour avoir tué arbitrairement et sauvagement plus de 100 personnes. »

« Il est triste que le peuple vénézuélien doive payer avec la faim, la maladie, sans hôpitaux, sans écoles, mais le sacrifice est prêt à se réaliser pour obtenir le changement souhaité. »

Ce qui est vraiment triste, c'est que la plupart des ex-présidents mexicains comme l'actuel président Peña Nieto répètent tous un scénario écrit à Washington qui les met dans leur véritable rôle de collabos et de traîtres envers la cause latino-américiane.

Mercredi a eu lieu dans les locaux de l'Université Autonome des Caraïbes à Barranquilla – Colombie – la conférence intitulée « Populisme en amérique Latine » avec l'ex-président Vicente Fox, dans le cadre de l'activité intitulée « Penser le XXI° siècle : populisme et posvérité : de nouveaux défis pour la démocratie libérale » à laquelle ont assisté plus de 400 personnes. L'ex-président Vicente Fox a affirmé que « le président Chávez s'était approprié le pouvoir par la voie démocratique, c'était uen personne qui n'a jamais laissé voir sa peau de loup, qui n'a jamais laissé voir ses longues griffes jusqu'à ce qu'il se soit assis dans le fauteuil présidentiel. » Il a ajouté que Chavez avait conservé un système économique qu'il appelait le Socialisme du XXI° siècle et qu'avec cela, il a accaparé le pouvoir, il est devenu un dictateur et il a détruit la citoyenneté vénézuélienne.

L'ex-président Fox a affirmé que « le président Hugo Chávez a imposé le président Maduro, un dictateur qui s'est à nouveau approprié le Venezuela. Il a conclu son intervention ainsi : « Ou ce dictateur orgnaise des électiosn libres, avec des observateurs internatioanux, avec la garantie absolue que le vote sera respecté et auxquelles certainement il subira une défaite terrible pour avoir si mal gouverné ou il devra partir les pieds devant dans une caisse tout droit pour La Haye, tout droit pour le Tribunal parce qu'il a commis des crimes contre l'humanité et doit être jugé (sic). » Ensuite, il s'est rendu dans un salon privé pour donner une interview aux médias.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/08/23/dice-el-cipayo-mexicano-vicente-fox-maduro-renuncia-o-sale-con-las-patas-por-delante-en-un-cajon/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/08/venezuela-maduro-demissionne-ou-il-sort-les-pieds-devant-dans-une-caisse.html