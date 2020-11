Venezuela : Les Etats-Unis convoquent les ministres des finances de divers pays (dont la France) pour renforcer les attaques financières contre le Venezuela

Le Gouvernement de la République Bolivarienne du Venezuela dénonce et condamne la tenue d'une réunion insolite à Bali, en marge de la réunion du FMI, à laquelle ont participé les ministres des finances de l’Allemagne, de l'Argentine, du Brésil, du Canada, du Chili, de la Colombia, de la France, du Guyana, de l'Italie, du Japon, du Mexique, du Panamá, du Paraguay et du Royaume Uni, convoqués et dirigés par le Secrétaire d'Etat au Trésor des Etats-Unis pour augmenter l'agression diplomatique et financière contre le Peuple vénézuélien.

Par cette sorte d'actions de conspiration internationale réalisées ouvertement, le Gouvernement étasunien continue à manifester son obsession démesurée et inhumaine envers le Venezuela sans se préoccuper des dommages que le blocus financier criminel auquel il cherche à unir d'autres Gouvernements qui lui sont honteusement soumis occasionne à la plupart de la population.

Le Peuple et le Gouvernement de la République Bolivarienne du Venezuela restent fermes dans la défense de leur souveraineté politique et complète et dans le développement du Plan de Rétablissement Economique, de Croissance et de Prospérité basé sur e présupposé essentiel que ses ressources naturelles sont destinées au bien général des Vénézuéliens et non à alimenter les systèmes capitalistes comme ça a été le cas pendant des décennies avant l'arrivée au pouvoir de la Révolution Bolivarienne.

L'élite gouvernante des Etats-Unis et son petit groupe de pays satellites seront isolés dans leur tentative de destruction de l'économie vénézuélienne alors que le pays diversifie ses relations économiques et financières avec les puissances déjà installées et émergentes les plus importantes engagées envers le profit mutuel et la paix qui développent des marchés alternatifs et encouragent la création d'un ordre mondial équilibré et multipolaire.

Caracas, 13 octobre 2018

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/cancilleria-rechaza-reunion-convocada-por-eeuu-en-bali-para-aumentar-la-agresion-diplomatica-y-financiera-contra-venezuela/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2018/10/venezuela-les-etats-unis-convoquent-les-ministres-des-finances-de-divers-pays-dont-la-france-pour-renforcer-les-attaques-financieres-contre-le-venezuela.html