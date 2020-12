Brésil : Le TPI accepte une plainte contre Bolsonaro

par Dario Pignotti

Jair Bolsonaro est le premier brésilien en fonctions à faire l’objet d’une procédure au Tribunal Pénal Internacional de La Haya. « J’ai compris qu’il n’est pas facile que le procureur du TPI accepte d’initier une enquête, je pense que 90% des plaintes reçues sont déclarées sans suite et qu’il est très encore plus difficile qu’ils acceptent une plainte contre un président en exercice, » explique à Página 12 l’avocat Belisario dos Santos Junior, membre de la commission Paulo Evaristo Arns.

En novembre de l’année dernière, cet organisme des droits de l’homme a accusé le président d’inciter au « génocide » des peuples originaires.

A quoi attribuez-vous l’acceptation de cette plainte ?

En partie, au fait qu’une présentation cohérente a été faite par la commission Arns et le collectif d’avocats pour les droits de l’homme et aussi au fait que Bolsonaro est très mal perçu au niveau international alors même qu’il n’est pas au pouvoir dpeuis 2 ans, c’est un cas très frappant.

De quoi l’accuse-t-on ?

Essentiellement d’inciter au génocide des peuples indigènes. C’est une accusation très grave, c’est pourquoi il est important que le procureur du TPI ait accepté de la prendre en considération et ensuite de commencer à l’examiner. Dans la plainte, on cite des actes du Gouvernement hostiles aux droits des peuples indigènes. nous apportons des documents et nous sélectionnons des déclarations appelant instamment à envahir des réserves, à ce que les minerais soient exploités sur ces territoires. Vous savez la force qu’a la parole d’un président.

La commission de la vérité sur la dictature, créée sous le Gouvernement de Dilma Rousseff , a formé un groupe spécialisé pour enquêter sur la politique concernant les indigènes. Le rapport final a révélé que des milliers de membres des collectivités traditionnelles sont morts à cause de la violence, du déplacement ou des conditions de vie imposées par le régime.

Bolsonaro semble s’inspirer de la dictature.

Oui, il a un discours paternaliste sur les indigènes qui vient de son passé militaire, c’est une conception autoritaire eu progrès, évangélisatrice. Récemment, Bolsonaro a nommé un pasteur pour mettre en place les politiques concernant les communautés isolées de l’Amazonie qui n’ont jamais eu de contacts avec l’homme blanc. Nous sommes revenus en 1500, quand les conquistadors sont arrivés. C’est le premier président qui s’est déclaré clairement contre les réserves indigènes, souvenons-nous que les peuples originaires ont toujours été maltraités. Si la pandémie est tellement grave pour la population en général, pour ces communautés, c’est bien pire et ce Gouvernement leur a coupé l’assistance médicale. La conduite de Bolsonaro ressemble beaucoup à celle de la dictature.

Et cela ne se limite pas aux indigènes

Evidemment non, c’est un nostalgique de la dictature en tant que modèle, il a reçu au Palais du Planalto la veuve du colonel (Carlos Brilhante) Ustra qui fut l’un des pires oppresseurs, c’est prouvé par la commission de la vérité. Bolsonaro parle avec nostalgie du procès-verbal institutionnel N°5, alors que le dictature entrait dans sa période la plus répressive.

Pensez-vous que Bolsonaro sera condamné au TPI?

Je ne sais pas, ces procédures durent des années et sont influencées par la situation politique internationale. C’est pourquoi le président est mal vu par la communauté internationale, il est complètement isolé et la victoire de Joe Biden qui amène avec lui un ordre du jour environnemental et concernant les droits de l’homme l’isolera encore plus.

Un virus géopolitique

Pour Bolsonaro, le coronavirus est une bataille qui fait partie de son affrontement avec la Chine – dans le cadre de sa soumission à Donald Trump – et du différend unilatéral contre l’Argentine bien que Buenos Aires ne semble pas chercher à remettre en question la suprématie du Brésil dans la région. Cette conception militariste explique qu’il ait décapité le ministère de la santé en renvoyant des médecins et des scientifiques pour les remplacer par des membres des forces armées. Il a nommé ministre de la santé le général Eduardo Pazuello et secrétaire exécutif le colonel Elcio Filho. Aucun des 2 n’a de formation médicale. Le lieutenant-colonel Jorge Luiz Kormann, qu’il a nommé directeur de l’agence nationale de surveillance sanitaire, un organisme technique qui se consacre à dire si un vaccin est efficace contre le coronavirus, n’en a pas non plus.

Cette semaine, Anvisa a fait savoir qu’elle se basait sur des raisons « géopolitiques » pour donner le feu vert à une drogue contre le virus, un argument destiné à remettre en question le vaccin chinois Coronavac fabriqué à l’institut Butantan de San Pablo, qui a entamé des négociations pour exporter ce produit en Argentine.

Enfin, devant l’avancée incontestable de la pandémie qui a contaminé 7 000 000 de Brésiliens et a coûté le vie à 183 000, le gouvernement b’a pas eu d’autre choix que d’acheter le vaccin chinois ou « le vaccin du Parti Communiste de la Chine, » comme disent les bolsonaristes les plus optimistes. Ainsi, on cherche à freiner la dissémination du virus et, selon certaines rumeurs, à éviter une « défaite » face à l’Argentine dans une soi-disant course à la vaccination.

La chaîne CNN-Brésil a fait savoir jeudi que dans les couloirs du Palais du Planalto, des fonctionnaires sont « inquiets » à cause de la possibilité que l’Argentine commence à vacciner en janvier et à cause de cela, on a ordonné de prendre les mesures nécessaires pour que le Brésil ne prenne pas de retard. »Le Gouvernement veut être le premier d’Amérique du Sud, » dit CNN.

