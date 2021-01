Venezuela : Avant de partir, Trump veut empêcher le Venezuela de vendre son pétrole

Communiqué de la Chancellerie de la République Bolivarienne du Venezuela

Le Gouvernement de la République Bolivarienne du Venezuela dénonce devant la communauté internationale une nouvelle agression désespérée du Gouvernement sortant de Donald Trump contre le peuple vénézuélien.

Jusqu'au dernier jour, l'agression suprématiste et impérialiste s'est acharnée sur le peuple du Venezuela en lançant des attaques et en confisquant des propriétés pour détruire la capacité du pays à commercialiser librement, comme c'est son droit, ses ressources pétrolières pour couvrir les besoins du peuple vénézuélien.

Malgré ces 4 années d'agressions soutenues et inhumaines, malgré la négligence et le mépris du droit international, le peuple vénézuélien et son Gouvernement révolutionnaire sont toujours debout, la front haut et leur dignité est intacte alors que ceux qui ont gouverné les Etats-Unis pendant cette période partent discrédités, condamnés par leur propre peuple qu'ils ont déçu par leurs excès suprématistes.

Le Venezuela espère que tôt ou tard, ils répondront devant la justice internationale des dommages qu'ils ont causés au noble peuple vénézuélien.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

