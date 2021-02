Equateur : Le parti d'Arauz porte plainte contre la procureure et l'inspecteur 

L'Union pour l'Espoir (UNES), la force politique qui a gagné le premier tour des élections, a annoncé dimanche qu'elle portait plainte contre la procureure générale Diana Salazar et l'inspecteur Pablo Celi pour « ingérence dans les élections. »

Le recours légal a été présenté des 2 documents distincts devant le Tribunal de Contentieux Electoral par le procureur de l'UNES Santiago Díaz et l'avocat Carlos Alvear, qui se sont rendus à ce tribunal.

Selon la coalition progressiste, les 2 autorités ont violé le Code de la Démocratie (loi électorale) en réalisant des actions dont le but est de suspendre le second tour des élections fixé au 11 avril.

La plainte de l'UNES est basée sur le fait que la fonctionnaire veut réaliser un audit du système informatique du Conseil National Electoral (CNE) pour produire un rapport sur les bulletins comportant soi-disant des irrégularités dans la province de Guayas et conserver cette information.

Le recours contre Celi répond à la demande du CNE d'approuver une résolution pour la réalisation d'un audit informatique avant le second tour des élections.

Selon Díaz, « beaucoup d'audits se terminent par le retrait du matériel et cela paralyserait le processus, » et il a ajouté qu'il existe des mécanismes de contrôle pour cela mais qu'il faut attendre et le faire après le vote.

Il a également manifesté son inquiétude à cause de cette révision et a alerté sur le fait que l'expert qui en a la charge est un capitaine de police et n'est pas qualifié pour cette tâche : « La Constitution est très claire et interdit l'ingérence de fonctionnaires publics dans le processus électoral et cela devrait provoquer une sanction et sa destitution. »

L'avocat de l'UNES Carlos Alvear a souligné que selon l'article 279 du Code de la Démocratie, ce qu'il faut faire, c'est retirer de leur poste ceux qui interfèrent et leur appliquer des amendes.

Andrés Arauz, pour sapart, a écrit :

« La date du 11 avril ne doit pas changer et nous exigeons que toutes les fonctions de l'Etat se prononcent publiquement pour le respect du calendrier électoral #GolpeALaDemocracia

Andrés Arauz (@ecuarauz), 21 février 2021

L'absence de publication du rapport préliminaire, a été malheureusement un motif pour qu'il n'y ait pas d'observation d'un tiers qui dise de façon transparente au monde qu'on n'a observé aucune anomalie ni irrégularité dans la partie informatique.

#GolpeALaDemocracia

Andrés Arauz (@ecuarauz), 21 février 2021

