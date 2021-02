Venezuela : Le Panamá retire son accréditation à l'ambassadrice de Guaidó 

Le ministère des Affaires Etrangères du Panamá a informé jeudi par une note officielle que les accréditations diplomatiques étaient retirées à la représentante de Juan Guaidó dans le pays, Fabiola Zavarce, qui usurpait les fonctions d'ambassadrice du Venezuela.

« Le 8 janvier dernier, on a demandé à madame Fabiola Zavarce la restitution officielle de ses accréditations diplomatiques en tant qu'ambassadrice de la République Bolivarienne du Venezuela, » dit la note.

Cette circulaire était particulièrement destinée à informer « les honorables missions diplomatiques, bureaux consulaires et organismes internationaux » du statut actuel de Zavarce.

Selon la chancellerie panaméenne, ce document officiel rendu nulle et non avenue une autre circulaire émise en mars 2019 par laquelle on reconnaissait les lettres de créances de Fabiola Zavarce en tant que représentante de Guaidó. A ce moment-là, le gouvernement panaméen avait refusé de reconnaître l'ambassadeur officiel du Venezuela, Jorge Durán Centeno.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/cancilleria-panamena-desconoce-embajadora-juan-guaido-20210204-0031.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/02/venezuela-le-panama-retire-son-accreditation-a-l-ambassadrice-de-guaido.html