Pérou : Remous autour de la mort d'Abimael Guzman

I. Déclaration de la femme d'Abimael Guzman

Il y a quelques minutes, les autorités supérieures m’ont informé qu’il n’est pas possible d’emmener, semble-t-il, le corps de mon époux puisqu’il n’est plus aux mains du ministère de la justice ni aux mains de la présidence de l'INPE , qu’il est aux mains du procureur, du troisième procureur et que, en tout cas, je devrais m’adresser à lui - au troisième procureur– pour que, grâce a un pouvoir donné à un membre de ma famille, il puisse le remettre. Mais comme je n’ai aucun membre de ma famille ici, personne qui puisse accomplir cela, alors comme le dit la presse, la seule chose qu’ils veulent, c’est l'avoir, le faire disparaître de la surface de la la terre et qu’il ne reste même pas 1 g de son corps et cela s’appelle un homicide, un assassinat et un génocide, c’est ça qui est à la base. Qu’est-ce qu’ils vont faire avec Abimael Guzmán? D’abord, ils ont capturé tous ses avocats, ensuite il lui ont ouvert un second procès pour une troisième, une quatrième et une cinquième condamnation à perpétuité et maintenant ils m’ont empêché de lui rendre visite pendant… Il y a deux ans que je ne l’ai pas vu ! Cet empêchement me fait penser qu’ils ont planifié son assassinat et qu'il doit y avoir des responsables de cette assassinat et que l’histoire et surtout le peuple, devront adopter une position à ce sujet.

Moi, en ce moment, je rends responsable l'Etat péruvien, la Marine de guerre du Pérou et les tortionnaire de la DIRCOTE et les auteurs de génocide du Pérou qui, pendant 20 ans, ont assassiné et fait disparaître des villages de paysans de l’assassinat de mon mari et de la disparition de son corps.

De toute façon, je ferai appel au troisième procureur d'ici, de ma prison, mais il n’y a aucun téléphone pour le faire et pour qu’il remette le corps à une camarade ancienne prisonnière parce que depuis 60 ans, je n'ai plus de relations qu'avec mes camarades, je n’ai pas un seul avocat qui puisse venir pour résoudre ce problème, je suis prisonnière , saine de corps et d'esprit et convaincue que les causes de l’oppression et de l’exploitation capitaliste ne sont rien d’autre que cela, la séparation des riches et des pauvres, la séparation des maîtres du pouvoir économique et la séparation de plus en plus grande des pauvres, des démunis, de ceux qui sont dans la misère et l'injustice avec 200 000 morts à cause de l’absence de soins de santé du peuple péruvien pendant ces 30 années d’après guerre.

Honneur et gloire à mon mari !

Nous suivrons son exemple de communiste jusqu’à la fin

Merci

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/12/peru-desde-la-carcel-la-esposa-de-abimael-guzman-exige-que-le-entreguen-los-restos-a-una-companera-suya-ex-prisionera-politica/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/09/perou-remous-autour-de-la-mort-d-abimael-guzman.html

II. Pérou : Déclaration du Comité National des Prisonniers Politiques et de Guerre du Pérou

Nous dénonçons devant l'opinion publique le fait que le professeur Elena a été sanctionnée par l'isolement pour avoir manifesté sa douleur pour la perte de son époux, le Dr. Abimael Guzmán et ses doutes légitimes concernant la cause réelle de sa mort car on ne lui a pas permis de le voir et de l'aider quand sa santé s'est détériorée et pour avoir aussi pensé qu'ils voulaient poursuivre le génocide car s'ils l'ont empêchée même de voir son cadavre, quelle est l'étape suivante ? Le faire disparaître ?

C'est un droit constitutionnel des proches de décider de la façon de dire adieu à leurs êtres chers. Les enterrer, les incinérer, dans une niche ou dans une urne, etc... un droit des membres de la famille, pas des fonctionnaires qui subissent des pressions de l'extrême-droite fujimoriste ou non, d'éléments entêtés de la marine de guerre ou de corrompus, de sbires voraces de la police ou d'un petit nombre de personnes qui se disent proches de la guerre interne excités de façon morbide par d'autres pour obtenir des avantages politiques comme si la mort de l'un faisait revivre les autres.

Par solidarité, les prisonniers ont commencé une grève de la faim.

Mettre fin à cette comédie de violation des droits des prisonniers à un moment où tout le monde est d'accord sur la nécessité de démocratiser la société péruvienne revient aux autorités.

Pérou, 12 septembre 2021

Comité National des Prisonniers Politiques et de Guerre du Pérou

Prison vierge de Fatima, Chorrillos

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/09/12/peru-desde-la-carcel-la-esposa-de-abimael-guzman-exige-que-le-entreguen-los-restos-a-una-companera-suya-ex-prisionera-politica/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/09/perou-remous-autour-de-la-mort-d-abimael-guzman.html