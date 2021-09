Venezuela : Une dette envers le FMI?

Dans le cadre de la seconde ronde de dialogues entre le Gouvernement Bolivarien du Venezuela et l'opposition politique qui se déroule au Mexique, un accord partiel a été signé « pour le bien-être social au Venezuela. »

Selon le document diffusé par les accompagnants, l'accord est destiné à obtenir rapidement des victoires dans les négociations et contient plusieurs axes liés à la situation de blocus que vit le pays.

L'un de ces accords stipule que les paries continueront à discuter de « la protection de l'économie du pays ety des mesures de protection sociale du peuple vénézuélien, y compris des Droits de Tirage Spéciaux instaurés dans ce but par le Fonds Monétaire International. » Les parties ont décidé de discuter de ce sujet lors du prochain rendez-vous, le 24 septembre.

La mauvaise interprétation du document a trouvé un appui immédiat dans l'opinion publique, manipulée politiquement et soutenant de façon fallacieuse que les parties avaient décidé de signer un accord de financement avec le Fonds Monétaire International

Mais cet argument obéissait aussi dans une grande mesure à la méconnaissance du mécanisme des Droits de Tirage Spéciaux (DEG).

Définition et objet des Droits de Tirage Spéciaux

Selon le site du Fonds Monétaire International (FMI), ces mécanismes ont été créés en 1969 et développés en tant que réserve internationale complémentaire et peuvent être employés pour « jouer un rôle crucial en fournissant des liquidités et en complétant les réserves officielles des pays membres. »

Les Droits de Tirage Spéciaux sont utilisés comme unité de compte par le FMI et d'autres organismes internationaux. A la base, de sont des papiers qu'on peut échanger pour un montant déterminé contre n'importe laquelle des monnaies qui font partie du panier de réserves du FMI.

Selon le FMI, « les Droits de Tirage Spéciaux ne sont ni une monnaie ni un crédit envers le FMI. Ils représentent plus un droit potentiel face aux monnaies de libre utilisation des pays membres du FMI. Les Droits de Tirage Spéciaux peuvent être échangés contre des monnaies de libre utilisation. »

La formule du FMI est controversée mais légale dans les pratiques du capitalisme financier international. Cela est dû à ce que l'entité crée, pratiquement à pertir de rien et sans aucun soutien, du papier qui représente d'énormes quantités d'argent. Ensuite, ces papiers, aux mains des pays, sont échangés contre de l'argent liquide.

Les Droits de Tirage Spéciaux ont été utilisés récemment, en 2009, quand plusieurs pays en ont bénéficié pour palier la crise financière qui a éclaté en 2008.

Maintenant, avec la crise sanitaire, on discute, depuis 2020, de la possibilité d'émettre des Droits de Tirage Spéciaux pour aider les pays mais le Gouvernement Trump s'y est opposé parce que les États-Unis sont la première source de financement du FMI.

En 2021, on a continué à laproposer et le 2 août, on a annoncé que les Droits de Tirage Spéciaux seraient utilisés pour attribuer des ressources « exceptionnelles » aux pays.

650 000 000 000 de $ seront distribués aux pays proportionnellement à la taille de leur économie. Cette mesure est entrée en vigueur le 23 août.

Cette mesure a une portée et des objectifs géopolitiques comme de relancer « l'autorité » du vieux système financier international. Elle a aussi pour but de stimuler à nouveau l'économie mondiale après les dommages causés par la pandémie.

Mais l'organisme prévoit que les 190 pays membres du FMI, Venezuela inclus, accèdent à ces outils et par conséquent à ces ressources.

58% des nouveaux Droits de Tirage Spéciaux seront pour les économies « les plus avancées, » affirme le FMI, et 42% pour les pays en voie de développement ou avec des économies émergentes.

Le Venezuela ne contractera pas de dette auprès du FMI

Il est indispensable de préciser que, comme le signale le FMI, ces Droits de Tirage Spéciaux ne sont pas des fonds remboursables ou ne font pas partie de mécanismes de retour des ressources au FMI. Par conséquent, les ressources que pourrait recevoir le Venezuela ne constitueraient pas une dette classique ou établie grâce au mécanisme de prêt.

La formule de calcul mise en place par le FMI suggère que le Venezuela pourrait recevoir quelques 5 100 000 000 de $ en Droits de Tirage Spéciaux qui pourraient être utilisés selon leur bon vouloir par les autorités vénézuéliennes. Et il est important dans ce cas que ce ne soit pas un financement régulier : il n'y a pas de conditions imposées par l’organisme aux 190 pays qui pourraient les recevoir.

Selon l'annonce faite par le FMI sur l'approbation des Droits de Tirage Spéciaux, leur utilisation dépendrait de chaque pays qui pourrait choisir de soutenir son économie, d'augmenter ses réserves ou d'intensifier la lutte contre la pandémie. Le FMI n'impose que des critères et des instruments destinés à vérifier que les fonds sont utilisés de façon transparente.

Cela implique qu'il n'y a pas de perte de souveraineté ni d'autonomie pour le Venezuela s'il arrive à accéder à ces fonds.

Une possibilité « made in Mexico »

On a dit il y a quelques mois, juste quand les pays discutaient de l'approbation des Droits de Tirage Spéciaux, que le Venezuela ne pourrait pas accéder à ces fonds à cause du blocus.

Le site d’informations financières Bloomberg a publié en avril de cette année que le Venezuela serait exclu de l'attribution de ces ressources « à cause d'un conflit de légitimité » concernant la Gouvernement Bolivarien.

Bloomberg dit que des parlementaires républicains comme les sénateurs Pat Toomey et John Kennedy font pression sur le Gouvernement de Joe Biden en sa qualité de pays le plus influent au FMI, « pour qu'il empêche l'inclusion de Maduro dans leprogramme. »

Les parlementaires ont dit à la secrétaire au Trésor des Etats-Unis, Janet Yellen, qu'elle devait « s'opposer à l'injection de réserves ( à la Banque Central de Venezuela) sous prétexte que cela profiterait à Maduro, » indique Bloomberg.

En effet, dans la situation de blocus du Venezuela, l'accès à ces ressources des autorités légitimes du pays serait virtuellement impossible à moins que celui-ci soit levé grâce à un accord politique avec l'opposition obtenu au Mexique, comme ce sera discuté.

Bienq ue cette discussion soit prévue pour le 24 septembre et en supposant qu'il puisse y avoir un accord entre le chavisme et l'opposition à Mexico, la volonté du FMI d'attribuer ces ressources pourrait évoluer vers d'autres formes d’exclusion. Tout cela est à voir.

Ce qui ne doit pas être discuté car c'est transparent, c'est que le Venezuela ne sera ni engagé envers le FMI ni sujet à des obligations fixées par le FMI s'il accède à ces ressources.

Par contre, s'il y accède, ce sera une reconnaissance de fait de l'affaiblissement du blocus financier du pays et cela servira à libérer les amarres des institutions internationales qui se ferment devant l'économie vénézuélienne.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

