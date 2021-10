Vénézuéla : Un partenaire stratégique de la Russie en Amérique Latine

Moscou, 15 octobre (Prensa Latina) Le vice-premier ministre russe Yuri Borisov a considéré le Venezuela comme un partenaire stratégique et fiable en Amérique latine.

Lors de la cérémonie de clôture de la 15e commission intergouvernementale de haut niveau Russie-Venezuela, M.Borisov a exprimé son rejet des mesures unilatérales prises par l'Occident à l'encontre de la nation sud-américaine mettant un frein à son progrès social et économique.

À cet égard, le fonctionnaire a souligné l'importance de la loi anti-blocage adoptée au Venezuela, qui permet aux hommes d'affaires étrangers et à leurs investissements d'être protégés des sanctions.

Le haut fonctionnaire a appelé à la promotion d'une atmosphère constructive autour de la table de dialogue entre le gouvernement bolivarien et l'opposition, des contacts qu'il considère de la plus haute importance pour atteindre la stabilité dont le pays a besoin.

En ce qui concerne la coopération bilatérale, il a souligné la livraison au Venezuela de trois millions 850 mille unités de vaccin Spoutnik V antiCovid-19 à partir de la fin de 2020 et 900 mille doses d'insuline, en plus d'autres médicaments en déficit.

Il a en outre fait référence à l'enregistrement des vaccins russes EpiVacCorona et Spoutnik Light contre le coronavirus SARS-CoV-2 dans le cadre de nouveaux accords d'utilisation dans le pays.

D’autre part, le renforcement des liens bilatéraux a bénéficié de l'ouverture de la liaison aérienne entre Caracas et Moscou, ce qui augmente le tourisme vers la nation sud-américaine et des transferts plus importants de marchandises entre les deux destinations.

Pour sa part, la coopération globale conjointe a été consolidée dans différents domaines et ininterrompue depuis 2002.

Le ministre vénézuélien de l'Industrie et de la Production nationale Jorge Arreaza a dit qu'au cours de ces années d'attaques et de mesures punitives des États-Unis et de leurs alliés contre son pays, la Russie avait non seulement élevé la voix pour dénoncer et refuser les agressions, mais a renforcé également la collaboration.

Le chef d'État vénézuélien a remercié la Russie pour les plus de trois millions de doses de Spoutnik V reçues.

Le Venezuela et la Russie ont conclu des accords de coopération dans les domaines de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la technique militaire, de l'agriculture, de la santé, de l'éducation, des finances et du commerce. Vendredi, à l'issue de la réunion, des hauts fonctionnaires des deux gouvernements ont signé neuf protocoles d'accord dans les domaines du développement énergétique, des infocommunications (sic!), du tourisme et des sports.

