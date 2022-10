Cuba: La censure et les doubles standards de Twitter

La Havane, 26 octobre (Prensa Latina) Twitter a rejoint les campagnes contre Cuba tout en incluant la presse cubaine parmi les médias dont il est interdit de recommander ou d'amplifier " certains comptes " et leurs messages.

Lorsqu'un lien vers un article provenant notamment de l'agence de presse Prensa Latina, basée dans la capitale, est transféré sur le réseau social, le signe suivant est ajouté : "Restez informé". Ce tweet est associé à un média affilié à Cuba. Obtenez plus d'informations", et ils le font sans le moindre scrupule pour la censure de la liberté d'information et de la presse qu'ils proclament.

Un lien mène à une page où, à partir d'août 2020, ils révèlent leur politique de sélection : "où l'État exerce un contrôle sur le contenu éditorial par le biais de ressources financières, de pressions politiques directes ou indirectes ou du contrôle de la production et de la distribution ».

Pourtant, elle explicite ensuite sa politique de deux poids deux mesures : "Les organisations médiatiques financées par l'État et jouissant d'une indépendance éditoriale, telles que (sic) la BBC au Royaume-Uni ou NPR aux États-Unis, n'entrent pas dans la catégorie des médias affiliés à l'État aux fins de cette politique ».

Ces "juges" omnipotents définissent leur ciblage comme visant "les comptes gouvernementaux fortement impliqués dans la géopolitique et la diplomatie", "les entités médiatiques affiliées à l'État" et "les personnes, telles que les rédacteurs ou les journalistes associées aux entités médiatiques affiliées à l’État".

La censure s'étend aux sites web qui partagent des liens vers la page qu'ils qualifient de média ainsi sanctionné, tout en notant une différenciation entre les comptes des individus représentant le gouvernement et ceux des institutions.

Bien qu'une liste de plus de vingt pays comprenne les États-Unis, la France, le Canada, l'Allemagne et le Royaume-Uni, ils s'abstiennent de distinguer les fonctionnaires et les personnalités de ces territoires qui sont "fortement impliqués dans la géopolitique et la diplomatie", à l'exception de certains personnages "inconfortables" pour le pouvoir royal des Etats-Unis.

Ils ne stigmatisent pas non plus l'un des dizaines de médias financés publiquement par des agences gouvernementales étasuniennes pour coordonner des campagnes contre Cuba, sous le prétexte d'imposer un modèle de "démocratisation" forcée et de changer le système politique de l'île des Caraïbes.

Il semble que la société que l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, pourrait racheter cette semaine s'éloigne du principe qu'elle prétend promouvoir : "Twitter est un service ouvert qui accueille un monde où toutes sortes de personnes, d'idées et d'informations existent ».

Pour l'analyste espagnol Carlos Gonzalez, cité par Cubaperiodistas.cu, cette manipulation des algorithmes pour rendre certains médias moins visibles que d'autres fait partie de "la construction de l'unanimité du troupeau", c'est-à-dire l'imposition d'un récit unique. "Nous sommes passés des graffitis nazis aux (sic!) juifs en passant par les marques Twitter.

La dénonciation du site, porte-parole du syndicat des journalistes cubains, indique que le réseau social gère les contenus comme n'importe quel autre média et que sa ligne éditoriale suit les directives du gouvernement des États-Unis, mais qu'au lieu de modérer ou de "maquiller les contenus" comme il se refuse habituellement à le faire, il les filtre en fonction des partis pris politiques.

Cette politique, conditionnée par la tolérance ou non d'autres approches idéologiques différentes de celles du pouvoir nordiste, réduit la popularité du réseau social qui, dans un passé récent, a perdu des adeptes en raison de la censure et a ouvert des possibilités pour la création de nouvelles petites plateformes qui pourraient le concurrencer à l'avenir.

