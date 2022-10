Venezuela: Le Gouvernement rejette le renouvellement du mandat de la Mission d’établissement des faits

traduction de courtoisie

République bolivarienne du Venezuela

Communiqué

Le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela rejette catégoriquement la résolution approuvée par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies, qui renouvelle le mandat du mécanisme de surveillance hostile et ingérant contre notre pays, appelé "Mission d'établissement des faits".

Cette résolution est le résultat de la honteuse politique de deux poids deux mesures, de la sélectivité et de l'utilisation politisée des mécanismes du Conseil des droits de l'homme par un groupe minoritaire d'États qui suivent docilement les diktats du gouvernement des États-Unis d'Amérique, dans son intérêt obsessionnel à attaquer les institutions démocratiques du Venezuela.

Le Venezuela dénonce que cette résolution cache une intention ouverte d'encourager et de justifier les secteurs les plus extrémistes de l'opposition nationale et internationale dans le pays, qui tentent constamment de perturber la paix de la nation et de réitérer la violation massive des droits de l'homme des Vénézuéliennes et des Vénézuéliens, dans le but de déstabiliser la démocratie vénézuélienne.

Pour cette raison, la République bolivarienne du Venezuela se réserve le droit de prendre les mesures politiques et diplomatiques adéquates en réponse aux prétentions de ceux qui promeuvent ce mécanisme contre la souveraineté et l'autodétermination du peuple vénézuélien, en violation de la Charte des Nations Unies, des résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et de l’ensemble de dispositions pour le renforcement des institutions du Conseil des droits de l'homme, entre autres importants instruments.

Le Venezuela a amplement et réitérément montré sa volonté et son engagement à collaborer avec les différents mécanismes des droits de l'homme des Nations unies. À cet égard, il continuera à coopérer avec le Conseil des droits de l'homme sur la base du strict respect des principes d'objectivité, de non-sélectivité, de non- politisation, d'impartialité et de dialogue constructif dans le traitement des questions relatives aux droits de l'homme.

Enfin, le Venezuela réaffirme qu'il ne reconnaît et ne reconnaîtra aucun mécanisme de tutelle créé en dehors des principes du droit international et visant à violer l'indépendance, la souveraineté et l'autodétermination du peuple vénézuélien.

Caracas, le 7 octobre 2022.

Source:

Ambassade de la République Bolivarienne du Venezuela en France

