AMLO et Gustavo Petro proposent de repenser la politique antidrogue

La Havane, 26 nov. (RHC)- Les présidents du Mexique, Andrés Manuel Lopez Obrador, et de la Colombie, Gustavo Petro, ont convenu vendredi de convoquer une conférence internationale des dirigeants latino-américains dans le but de repenser la politique antidrogue, après avoir constaté l'échec de l’actuelle.

Le président mexicain et son homologue colombien ont annoncé cette décision au terme des conversations officielles à Mexico.

Le Mexique et la Colombie ont conclu toute une série d’accords dont un visant à redéfinir une stratégie de sécurité et de santé en matière de trafic de drogue, un problème qui touche les deux pays depuis des décennies.

Lors d'une rencontre avec la communauté colombienne vivant au Mexique, Gustavo Petro a affirmé que "le bilan américain des 50 dernières années, de l'Alaska à la Patagonie, est un désastre" en matière de lutte contre la drogue.

Lors de leur première rencontre bilatérale, les deux dirigeants ont constaté la vulnérabilité de leurs pays face au fléau et la nécessité de s'unir pour se recentrer sur ce défi.

Dans une déclaration commune publiée à l'issue des discussions, les parties se sont engagées à coordonner, par l'intermédiaire de leurs ministères des affaires étrangères, la réalisation des actions prévues dans le programme commun, conformément aux principes de souveraineté, d'intégration, de développement et de migration.

Ils ont également convenu de progresser dans un avenir proche sur le flux migratoire entre les deux pays, selon le principe de coresponsabilité, et d'approfondir l'Alliance du Pacifique, un mécanisme de coopération qu'ils partagent avec le Chili et le Pérou.

Ils se sont également engagés à actualiser l'accord de libre-échange entre le Mexique et la Colombie, en vigueur depuis 1992, et à renforcer les travaux sur la sécurité alimentaire et la lutte contre le changement climatique.

Le Mexique, pour sa part, a accepté l'invitation d'être un pays garant lors des pourparlers entre le gouvernement colombien et l'Armée de libération nationale (ELN).

Source: TeleSur



