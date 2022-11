Brésil:Alberto Fernández rencontre Lula da Silva à Sao Paulo

Le président argentin Alberto Fernández, ami personnel du vainqueur des élections présidentielles du Brésil, a rencontré Luiz Inácio Lula da Silva à Sao Paulo, au Brésil.

La rencontre s’est déroulée à partir de 13H30 heure locale au deuxième étage de l'hôtel Intercontinental de la ville de San Paulo, où se trouvent la presse brésilienne et étrangère.



En arrivant sur place, Alberto Fernández a exprimé son souhait de "donner l’accolade qu'il mérite" au président élu et a ajouté : "Lula est un homme de bien, c'est un dirigeant dans la région. Nous sommes très heureux ».

Le président effectue cette visite en compagnie du ministre des Affaires étrangères, Santiago Cafiero, du secrétaire général de la Présidence, Julio Vitobello, de la secrétaire juridique et technique, Vilma Ibarra, de la porte-parole de la présidence, Gabriela Cerruti ; et des députés du Front de Tous Eduardo Valdes et Carlos Heller.

Fernandez a invité Lula à son investiture le 10 décembre 2019 parmi d'autres dirigeants politiques de la région et se rend maintenant directement au Brésil pour retrouver le président désormais élu.

"C'est un dirigeant comme on n’en a jamais vu auparavant", a déclaré Alberto Fernández à propos du chef du PT, qui s'est imposé dimanche par 50,9% des voix contre 49,1% pour le président d'extrême droite Jair Bolsonaro, qui était en compétition pour sa réélection.

Dans ce cadre, Alberto Fernández a souligné que l'investiture de Lula en tant que président du Brésil le 1er janvier 2023 contribuera à "réunir le continent ».

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

https://www.telesurtv.net/news/argentina-brasil-presidente-fernandez-lula-20221031-0009.html

