Cuba: 1 médaille et des billets en tir sportif aux Jeux Panaméricains

Le Cubain Jorge Grau a remporté aujourd'hui une médaille de bronze et un billet aux Jeux panaméricains de Santiago 2023 dans le pistolet à air à 10 mètres, lors de la première journée du concours continental de tir sportif basé à Lima, au Pérou.

Grau a mené l'étape de qualification de l'épreuve avec 580 points, grâce à des séries de tirs de 99, 95, 97, 96, 97 et 96 unités.

À côté de lui - parmi les huit meilleurs - un autre Cubain, Yohe Tamayo, a progressé dans le classement dit « match » avec 572 unités cumulées à la septième place.

L'autre Cubain dans la compétition, Guillermo Pías, a fini à la 16e place avec un discret cumulé de 566 points (92, 93, 96, 96, 94 et 95).

Dans le classement match, le premier éliminé (plus tard sur trois séries de 10 tirs) était Tamayo avec 140.9 pts., mais Grau a avancé jusqu'à ce qu'il soit aux portes de la dispute sur l'or. Sa troisième place lui a valu la médaille de bronze 247.1 points.

L'Américain Nickolaus Mowrer (248.7) et le Brésilien Philipe Chateaubrian (248.2), dans cet ordre, sont passés à la course au titre, mais à l'heure zéro, ce dernier s'est imposé avec un score de 17-11.

Comme l'a expliqué à JIT Arnaldo Rodríguez, commissaire national de ce sport, les 15 premières places de la joute garantissaient un billet pour la fête panaméricaine de l'année à venir.

Dans la branche féminine, Laina Perez s'est qualifiée pour le classement match et pour Santiago 2023 avec 568 unités et une sixième place. Sheyla González (556) a terminé au 26e siège et Claudia Hernandez (549).

Dans la dispute pour le passage en finale, la Matancera Laina a terminé cinquième avec 194.6 unités. Le podium de l'épreuve a été remporté par les Américains Suman Kaur Sanghera et Alexis Lagan, et l'Equatorienne Diana Durango, dans cet ordre.

Pour ce lundi, le championnat panaméricain de tir sportif de Lima 2022 prévoit des joutes dans le pistolet à air de 10 mètres pour les équipes (F, M et mixte).

(Extrait de Jit)

Traduction Appel pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/11/06/cuba-con-medalla-y-boletos-para-panamericano-de-tiro-deportivo/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/11/cuba-1-medaille-et-des-billets-en-tir-sportif-aux-jeux-panamericains.html