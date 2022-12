Pérou : Pedro Castillo reste en prison et Boluarte cherche des accords

La nouvelle présidente du Pérou, Dina Boluarte a annoncé jeudi une ronde de dialogues avec plusieurs groupes du Congrès (Cambio Democrático, Avanza País, Somos Perú, Fuerza Popular et Perú Bicentenario) dans le cadre de son plan de stabilisation politique et institutionnel, de réduction de l'affrontement entre les pouvoirs de l'État destiné à arrêter la voracité de l'extrême droite.

C'est le premier rapprochement entre le pouvoir législatif et le Gouvernement de Boluarte après qu'elle ait pris ses fonctions mercredi dernier, peu après la destitution de Pedro Castillo pour « incapacité morale permanente. »

Après la réunion, Boluarte et Adriana Tudela, la porte-parole du groupe Avança Pais, se sont montrées optimistes concernant les résultats des conversations et les sujets qui ont été abordés.

« Nous espérons qu'on stimulera une réforme politique pour provoquer les changements de fond qui sont nécessaires et récupérer la confiance des citoyens dans les autorités, générer un système démocratique plus solide et soutenable dans le temps, le », a déclaré Tudela.

Elle a expliqué qu'ils ont discuté, entre autres sujets, de l'importance d'engager une réactivation de l'économie avec des réformes nécessaires qui génèrent la sécurité de l'investissement privé et du secteur de l’emploi.

Elle a également dit que son groupe a demandé au Gouvernement de « donner des signes clairs » pour avancer dans les investigations contre ceux qui « sont responsables » des actes de corruption dans le Gouvernement que présidait Pedro Castillo.

Pendant ce temps, le pouvoir judiciaire a condamné à la prison préventive pour sept jours, l'ancien président Castillo dans le cadre d'une enquête pour un délit présumé de « rébellion » après qu'il ait tenté de dissoudre le Congrès.

La détention préventive, en vigueur jusqu'au 13 décembre, a été décidée par le magistrat, qui a considéré que l'ancien président était soupçonné d'avoir commis un délit contre les pouvoirs de l'État et l'ordre constitutionnel.

Castillo, qui a été arrêté mercredi soir par la police après avoir des été destitué par le Congrès, se trouve à la prison de Barbadillo à Lima où est également emprisonné l'ancien président Alberto Fujimori (1990–2000) qui purge une peine de 25 ans de prison.

A l'audience, le procureur suprême adjoint, Marco Huamán a dit que cette mesure était nécessaire pour savoir quels fonctionnaires ont participé à ce délit présumé de rébellion et éviter que Castillos fuie le pays.

Il a fait valoir qu'après être sorti du palais du Gouvernement mercredi, Castillo, s’est dirigé vers l'ambassade du Mexique pour demander l'asile, ce qu'à ensuite confirmé le président Andrés Manuel López Obrador.

A l'audience étaient également présents son avocat Víctor Pérez et l'ancien premier ministre Anibal Torres qui le soutiennent dans sa défense.

Perez a nié le fait que l'action de Castillo soit une « rébellion » parce que la dissolution du Parlement n'a pas impliqué de soulèvement en armes.

