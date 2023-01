Venezuela: Un ecclésiastique attaque le Gouvernement dans son homélie lors d’une procession

Lors de la conférence de presse hebdomadaire habituelle du Parti socialiste uni du Venezuela, PSUV, son premier vice-président, Diosdado Cabello, a rejeté les actes du représentant de la Conférence épiscopale vénézuélienne (CEV), Mgr Víctor Hugo Basabe, qui a utilisé la procession de la Divina Pastora, à Barquisimeto, dans l'État de Lara, pour faire des commentaires politiques.

"Nous devons manifester notre rejet de cette attitude qui cherche à tirer profit de tout et à profiter d'un peuple qui part marcher avec sa foi pour les intentions mesquines de ceux qui dirigent le parti politique de la Conférence épiscopale", a déclaré Cabello. Il a affirmé qu'avec ces actions, ceux qu’on. appelle les "politiciens en soutane" perdent des privilèges devant le peuple. "Ils devraient lancer leur propre candidat et se mesurer aux primaires", a-t-il souligné.

Il a également noté que la célébration de la Divina Pastora a été ternie par le discours politique du Mgr vénézuélien Victor Hugo Basabe, qui s'est attaqué au gouvernement du président Nicolás Maduro, lors de son homélie devant plus de trois millions de personnes.

« une paire de commères »

D'autre part, Cabello a qualifié Leopoldo López et Julio Borges de commères, en mettant l’accent sur la bagarre interne qu'ils ont entre eux, bagarre qui s'est intensifiée après une vidéo publiée par López le 13 janvier dernier. « Ils s'accusent tous les deux d’être des voleurs et le pire, c'est qu'ils ont tous les deux raison. Ce sont tous des coquins", a-t-il déclaré.

Il faut souligner que López accuse également Borges de saboter « l'intérim » de Guaidó. "Ils sont tous impliqués dans le réseau de pillage, de vol des actifs de cette Patrie", a-t-il déclaré tout en se demandant pourquoi Lopez avait attendu jusqu'à présent pour lui faire cette réclamation.

"Il le savait depuis longtemps". C'est un combat aux couteaux qui n'a rien à voir avec ce qui est volé, c'est pour voir qui prévaut, qui survit (...) Ce sont des ‘petites commères' de la politique", a-t-il déclaré.

Le peuple ne doit pas payer pour les bagarres internes de la droite

Diosdado Cabello estime que le peuple vénézuélien ne devrait pas être victime des conflits internes de la droite. « Ils doivent chercher un mécanisme interne, même s'il semble qu'ils aient oublié les primaires, étant donné leurs conflits internes et qu'ils sont en lutte. Allons-nous payer les Vénézuéliens pour les combats de droite ? Ce n'est pas juste !" a-t-il déclaré.

Selon lui, il est positif que l'opposition travaille à ses élections primaires en vue des élections et non à un nouveau coup d'État mais en respectant la voie constitutionnelle. "Nous, depuis le PSUV, allons (aux élections) quand le CNE le dit et nous nous préparons à les gagner ».

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

https://albaciudad.org/2023/01/psuv-rechaza-acciones-de-politicos-con-sotana/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/01/venezuela-un-ecclesiastique-attaque-le-gouvernement-dans-son-homelie-lors-d-une-procession.html