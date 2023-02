Cuba: Les Maldives apprécient le travail de la brigade médicale cubaine

Male, 15 février (RHC) Le ministre de la Santé des Maldives, le Dr Admed Naseem, a remercié les médecins cubains pour leur travail et a exprimé son intention d'augmenter leur nombre dans les hôpitaux de cette nation de l'océan Indien, a indiqué aujourd'hui une source diplomatique.

Naseem a tenu une réunion le 13 février avec l'ambassadeur cubain Andrés González au siège du ministère de la Santé à Malé pour discuter des questions liées au travail de la brigade médicale cubaine dans la nation insulaire.

L'envoyé cubain a exprimé sa gratitude pour le soutien apporté par les autorités sanitaires aux médecins du pays des Caraïbes, qui couvrent les spécialités de la chirurgie, de l'anesthésie, de la radiologie, de l'hématologie, de la psychiatrie, de la médecine clinique et générale.

Les coopérants sanitaires cubains travaillant dans la capitale Male et par vidéoconférence ceux qui travaillent dans différents atolls et îles des Maldives ont participé à la réunion.

Au cours de la réunion, le diplomate a souligné la lutte héroïque du peuple cubain pour surmonter les difficultés et les limitations causées, fondamentalement, par le dur blocus économique et financier imposé par le gouvernement des États-Unis depuis plus de 60 ans, encore intensifié par 243 mesures mises en œuvre par l'administration Trump et en vigueur dans l'administration Biden.

Il a également exprimé sa reconnaissance à tous les médecins et spécialistes de la santé au nom du gouvernement et du peuple cubain pour le beau travail qu'ils réalisent.

Le Dr Daniel Posada, chef de la brigade médicale cubaine, a ratifié l'engagement de tous les membres du groupe à continuer d'aider le peuple des Maldives à atteindre les normes sanitaires souhaitées.

La brigade médicale cubaine, composée de 13 membres, est arrivée aux Maldives en juin dernier et fournit des services dans six des 26 atolls qui composent les 1 200 îles habitées des Maldives, avec une population de 579 330 habitants. À ce jour, elle a traité plus de 17 300 patients, sauvé 65 vies et effectué 66 opérations chirurgicales, 625 échographies et 94 anesthésies.

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/313833-les-maldives-apprecient-le-travail-de-la-brigade-medicale-cubaine