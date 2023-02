Pérou : La dictatrice accuse le Mexique de ne pas vouloir lui transmettre la présidence de l'Alliance du Pacifique

La présidente de fait du Pérou, Dina Boluarte, a affirmé mercredi que le Mexique refuse de lui remettre la présidence de l'Alliance du Pacifique à cause du soutien politique de son homologue mexicain Andrés Manuel López Obrador, à l’ancien président péruvien, emprisonné, Pedro Castillo.

Elle dit que López Obrador, « parce qu'il continue à soutenir l'ancien président (Castillo) qui a fait le coup d'Etat ne veut pas nous remettre la présidence tournante de l'Alliance du Pacifique. »

Boluarte soutient que le Pérou, « devait assumer en janvier la présidence tournante » de l'Alliance du Pacifique actuellement aux mains du Mexique mais elle a regretté que ce n'ait pas été le cas à cause de « cette situation politique dans laquelle le président du Mexique porte préjudice aux peuples qui composent l'Alliance du Pacifique, », un bloc régional composé par les deux pays, en plus du Chili et de la Colombie.

López Obrador a exprimé son soutien à l'ancien président Castillo qui, le 7 décembre dernier, alors qu'il était sur le point d'affronter un vote en destitution au Congrès, a décidé d'annoncer qu'il dissolvait le Parlement et gouvernerait par décrets.

Quelques heures plus tard, le congrès a destitué Castillo et désigné Boluarte, alors vice-présidentes, comme présidente.

l’ancien président destitué a été arrêté alors qu'il tentait de gagner l'ambassade du Mexique et un juge l'a condamné à 18 mois de prison préventive pour rébellion.

Sa femme, Lilia Paredes, a réussi à atteindre l'ambassade du Mexique dont le Gouvernement lui accorder l'asile ainsi qu'à ses deux enfants. C'est pourquoi Lima a demandé à l'ambassadeur du Mexique de se retirer du pays.

La destitution de Castillo a dessiné une vague de manifestations, parfois violente, quand on fait 48 morts parmi les civils. Les mobilisation exige la démission de Boluarte et des élections générales.

Castillo a aussi reçu le soutien des présidents de la Colombie, de l'Argentine et de la Bolivie Gustavo Pétro, Alberto Fernandez et Luis Arce. En janvier, Lima a donc appelé ses ambassadeurs dans ces pays pour consultation.

Mais ce mercredi, Boluarte a déclaré que « les relations internationales sont à nouveau revenues au calme et nos ambassadeurs en Argentine y retournerons prochainement » sans donner plus de détails.

La présidente de fait, qui a commencé ce mercredi une série de rencontres avec les partis politiques pour aborder la crise politique locale a rencontré la politicienne de droite Keiko Fujimori, ancienne candidate à la présidence et dirigeante de Force Populaire.

En sortant de cette réunion, Fujimori exprimer sa « condamnation » du président Pétro, et la appeler, instamment à ne pas « fourrer son nez rouge au Pérou. »

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/02/16/peru-la-dictadura-acusa-a-mexico-de-no-darle-la-jefatura-de-la-alianza-del-pacifico-boluarte-se-reunion-con-keiko-fujimori/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/02/perou-la-dictatrice-accuse-le-mexique-de-ne-pas-vouloir-lui-transmettre-la-presidence-de-l-alliance-du-pacifique.html