Amérique Latine: Fidel et Chavez ont encouragé le processus révolutionnaire latino-américain

Par Roberto Morejón

De nombreux Cubains ont accueilli le dirigeant vénézuélien Hugo Chávez comme un fils de la patrie, compte tenu de sa taille révolutionnaire, de sa simplicité, de son amour de la justice, de son attachement à la terre de José Martí et de son amitié étroite avec Fidel Castro.

Comme pour évoquer ces liens, qui se sont renforcés même après la mort de l'ancien président vénézuélien, le dirigeant cubain Raul Castro s'est rendu à Caracas, où il lui a rendu un hommage émouvant, en compagnie d'une délégation antillaise de haut niveau, à l'occasion du dixième anniversaire de sa disparition physique.

Les activités commémoratives de l'anniversaire du départ définitif de Chavez ont lieu vingt-huit ans et trois mois après sa première visite à Cuba.

Cet événement a marqué le début d'une étape cruciale dans les relations entre celui qu'on appelle le Commandant éternel du Venezuela et cette nation des Caraïbes.

Hugo Chavez est venu à La Havane peu après sa libération de prison pour avoir commandé une insurrection militaire contre le gouvernement oligarchique de Carlos Andrés Pérez le 4 février 1992.

À la surprise générale, au pied de l'escalier de l'avion se trouvait le leader historique de la Révolution, Fidel Castro, qui l'a honoré presque comme un chef d’État.

Dès le premier contact avec les représentants de la jeunesse étudiante, Hugo Chavez a attiré l'attention des Cubains, dans le bon sens du terme.

Auparavant, ils ne connaissaient pas les détails de ses vicissitudes, ses origines modestes, son courage et ses réflexions sur la justice sociale et l'unité latino-américaine.

Plus tard, il a été investi comme président de la République, le 2 février 1999.

Cette nouvelle étape a facilité le rapprochement entre Cuba et le Venezuela et a permis au nouveau dirigeant du pays frère de devenir en peu de temps ce que Fidel Castro a défini comme "le meilleur ami de Cuba ».

Le rebelle né à Barinas (sic!) a été pleinement apprécié par le peuple cubain, qui a reconnu en lui un leader naturel, remarquable par son improvisation et son charisme pur.

Et surtout, il a été l'un des principaux artisans de la fraternité entre les peuples du Venezuela et de Cuba.

On se souvient ici de son rejet énergique de la Zone de libre-échange des Amériques et de son opposition tenace à l'ingérence et aux pressions américaines.

Au moment où il était le plus vital et le plus nécessaire, Hugo Chávez a fait la une des journaux pour sa maladie, dont une partie a été passée à Cuba, à la stupéfaction et à l'inquiétude de la population locale.

Les Cubains étaient en deuil : après une lutte tenace contre le cancer, Hugo Chavez est décédé à l'âge de 59 ans, mais son œuvre et ses idées révolutionnaires survivent au Venezuela et dans les peuples de toute l’Amérique Latine.

NOTE de Bolivar Infos:

1 Hugo Chavez est né à Sabaneta!…

https://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/315779-fidel-et-chavez-ont-encourage-le-processus-revolutionnaire-latino-americain