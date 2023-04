Cuba: Démantèlement d’une opération de trafic de drogue

La Havane, 23 avril (Prensa Latina) Les autorités cubaines ont démantelé un groupe organisé qui introduisait illégalement des drogues dans l’île, a rapporté hier la télévision nationale.

L’officier du Ministère de l’Intérieur, le lieutenant-colonel Rigoberto Cordovés, a précisé que l’enquête avait commencé à partir de la détection par les gardes frontière de 114,33 kilogrammes de marijuana dans la municipalité de Bahia Honda, dans la province occidentale d’Artemisa.

Il a également été rapporté que le transport était assuré par voie aérienne par des mules, ou passeurs de drogue, qui ont introduit les stupéfiants dans des équipements ménagers.

De concert avec la Douane générale de la République, il a également été constaté l’introduction de cocaïne dans des batteries de motos électriques qui venaient au nom de personnes chargées de recevoir cette marchandise et de la commercialiser, a détaillé l’officier.

Cuba a maintes fois réaffirmé sa politique de tolérance zéro à l’égard des stupéfiants.

La Havane est signataire des principaux instruments juridiques multilatéraux adoptés par l’Organisation des Nations Unies, dont 11 traités d’extradition, 34 traités d’entraide judiciaire, 42 instruments relatifs aux drogues et 31 traités avec d’autres pays.

De par sa position géographique, l’île se situe entre les États-Unis, premier consommateur du monde, et la région d’Amérique centrale et des Caraïbes, où se trouvent plusieurs grands producteurs et trafiquants de stupéfiants, ce qui impose une vigilance permanente.

