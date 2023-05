Paraguay : L'histoire de Santiago Peña, un vrai produit du pouvoir de cooptation du parti Colorado

Par Gustavo Veiga

La ligne conservatrice du parti Colorado a peut-être en Peña la nouvelle sève qui le modernise en apparence et le fait échapper aux dénonciations de corruption qui pèsent sur son homme fort. Peña rompra-t-il avec son chef politique ou continuera-t-il à suivre Cartes ? Ce sera le dilemme des prochains mois.

Le Paraguay n'a pas rejoint la seconde vague de Gouvernements progressistes dans la région qui, avec des nuances, était la tendance la plus visible depuis les victoire de Gustavo Pétro en Colombie et de Lula au Brésil. Au mieux, celle de Santiago Peña cherchera à donner une patine de modernisation et de bonnes manières à une force historique de fortes racines conservatrices dans le pays : le parti Colorado. Le nouveau président est un économiste, et c'est l'ancien ministre des finances. C’est un libéral mais reconverti en partisan de la principale force politique du Paraguay depuis 2016.

Il a milité 21 ans au Parti Libéral, Radical Authentique (PLRA)–presque la moitié de sa vie : il a 44 ans–et quand il est entré au cabinet de l'ancien président Horacio Cartes (2013–2018), il a décidé de changer de route et c'est jouit au parti au pouvoir. Maintenant, avec lui, à sa tête, le parti Colorado, une formidable machine électorale, clientéliste et omniprésente comme aucune autre sur le continent, conservera son hégémonie historique qui dure depuis déjà 80 ans, depuis 1954, avec le dictateur Alfredo Stroessner jusqu'à à nos jours.

Peña a été formé dans des universités des États-Unis et a même été fonctionnaire du FMI. Il a travaillé à Washington et c'est le fils d'une Argentine. Il a également deux frères de la même nationalité. S'il est arrivé ce dimanche à la plus haute fonction à laquelle un homme ou une femme puisse inspirer, il le doit à son parrain politique, le controversé Carter. Le patron multimillionnaire que le Bureau de Contrôle des Actifs Etrangers (OFAC) du département du trésor des États-Unis a signalé dans un document le 26 janvier dernier pour avoir accompli « des actes de corruption avant, pendant et après son mandat en tant que président du Paraguay. »

Même avec un semblable poids sur les épaules, ce jeune président, né le 16 novembre 1978, en pleine dictature, est un vrai produit du pouvoir de cooptation du parti Colorado. Sa vie d'étudiant l'a surpris avec un fils quand il avait à peine 17 ans. Il n'avait pas encore terminé l'école secondaire. Il lui restait encore beaucoup à faire.

Sa candidature a été décidée dans l’affrontement interne de plus en plus acide des Colorado. Après avoir été largement vaincu en 2017 par Mario Abdo Benitez, l'actuel président, il a eu une seconde chance contre l'ancien évêque évangélique Arnoldo Wiens Il a gagné, et dans un parcours hyper-rapide et aujourd'hui, il est arrivé à être le président élu. Le 15 août, il deviendra le chef de l'État d'un pays qui a choisi la continuité face à la rupture avec l'ordre établi. La ligne conservatrice du parti Colorado aura peut-être en Peña la nouvelle sève qui le modernisera en apparence et le fera échapper aux dénonciation de corruption qui pèsent sur son homme fort. Peña rompra-t-il avec son chef politique, ou continuera-t-il à suivre Cartes ? Ce sera le dilemme des prochains mois.

