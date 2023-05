Venezuela: Les États-Unis remettent la société CITGO à l’opposition

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a condamné lundi la décision du Gouvernement des États-Unis (USA)) concernant la remise de la société CITGO, filiale de la compagnie pétrolière d'État PDVSA, à un secteur de l’opposition et a qualifié cette résolution de « vol effronté. »

« Aujourd'hui, le Gouvernement des États-Unis a sorti une résolution remettant la société vénézuélienne CITGO à des personnes de l'opposition de la Plate-forme Unitaire du Venezuela (...) Une résolution indigne, qui est un message direct de reddition. Ils ont décidé de remettre CITGO à un groupe de personnes inconnues", a-t-il déclaré dans le cadre de la marche pour la Journée internationale des travailleurs.

Le président a souligné que cette résolution remet la société CITGO Petroleum Corporation qui a son siège aux États-Unis, à la « direction de l'Assemblée nationale passée, qui n'existe plus au Venezuela, des gens qu'aucun d'entre nous ne connaît, qui vivent à l’étranger. »

« Le Gouvernement des États-Unis sort une résolution leur remettant CITGO pour qu'ils la vendent et qu'ils fassent ce qu'ils veulent bien, » a-t-il déclaré.

De plus, il a évoqué la Conférence internationale sur le Venezuela qui s'est tenue à Bogota (capitale colombienne) le 25 avril dernier et rappelé que les représentants des pays participants ont appelé instamment à la levée des mesures coercitives contre le pays.

« Cette décision du Gouvernement des États-Unis est une moquerie et une gifle à la Conférence internationale convoquée à Bogota et à la demande presque unanime de lever les sanctions contre le Venezuela", a-t-il souligné.

Le chef de l'État a déclaré, au nom de tout le peuple du Venezuela, qu'ils la rejetaient et la répudiaient « indignés par le vol de la société CITGO par le Gouvernement des États-Unis et par la Plate-forme Unitaire du Venezuela".

Il a souligné que la société CITGO est estimée à plus de 8 000 000 000 de dollars et possède plus de 10 000 pompes à essence aux États-Unis. « Le vol effronté d'une entreprise qui fait chaque année plus d’1 000 000 000 de dollars de bénéfices qu’elle a accumulés en n’ayant pas livré de bénéfices au pays pendant au moins 4 ans à cause de l'enlèvement auquel Donald Trump l’a soumis, » a-t-il déclaré.

En outre, il a indiqué que le Gouvernement des États-Unis a pris cette décision condamnable contre le peuple et la souveraineté du Venezuela. « C'est la bataille que nous devons mener pour la vérité. Complice, toute cette opposition est complice du pillage et du vol des propriétés du Venezuela, » a-t-il déclaré.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

https://www.telesurtv.net/news/venezuela-presidente-repudio-decision-eeuu-empresa-citgo-20230501-0032.html

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/05/venezuela-les-etats-unis-remettent-la-societe-citgo-a-l-opposition.html