Cuba: 60 ans de coopération médicale cubaine internationale

L'étonnement les a accompagnés pendant longtemps. D'abord, une terre lointaine, une culture vraiment surprenante pour ceux qui habitent de l'autre côté du monde. « Un peuple de bergers qui vivant dans de très hautes montagnes, » comme l'a déclaré le commandant en chef Fidel Castro Ruz le 17 novembre 2005, dans le grand amphithéâtre de l'Université de La Havane.

Au-delà de sa géographie spectaculaire, avec des routes en zigzag et des endroits isolés, le Pakistan a captivé le cœur du personnel de santé cubain qui, pendant huit mois, a apporté une aide solidaire après le tremblement de terre dévastateur qui, le matin du 8 octobre 2005, a frappé toute la région du Cachemire, au nord du pays, et fait des milliers de morts et de blessés.

Les professionnels cubains ont dormi et travaillé pendant des mois dans des maisons de campagne et ont supporté les chutes de neige et les basses températures, ainsi que les longues traversées dans des endroits cachés et dangereux. Mais peut-être le plus difficile était-il d'obtenir la confiance des habitants, des gens humbles, qui n'avaient jamais été examinés par un médecin.

Et ils y sont parvenus avec brio ! Les retraits des hôpitaux de campagne n'ont pas été de simples adieux. Chaque retour des Cubains arrachait un petit morceau de cœur aux natifs de ces régions touffues. Nos collaborateurs ont gagné par leur travail et leurs efforts quotidiens l'amour des enfants et du peuple pakistanais.

Un tel engagement solidaire s'est concrétisé grâce à l'action et à l'engagement de Fidel envers le président de cette nation d'Asie centrale, peu de temps après la constitution du contingent international Henry Reeve, composé de médecins spécialisés dans les catastrophes et les graves épidémies, et après que le Gouvernement des États-Unis ait rejeté l'aide précieuse que Cuba aurait pu apporter après le passage de l'ouragan Katrina sur la Nouvelle-Orléans.

Le Pakistan a sans aucun doute marqué une étape importante dans l'histoire de la collaboration médicale. Non seulement en raison de l'ampleur qu'elle a atteinte - plus de 3 000 collaborateurs ont travaillé dans 32 hôpitaux de campagne - mais aussi parce qu'elle a été conçue et mise en oeuvre par le dirigeant historique de la révolution cubaine et a laissé une empreinte indélébile sur ce peuple.

Les caractéristiques de ce territoire, propice à des tremblements de terre, rendaient les conditions de travail extrêmement difficiles et dangereuses.

60 ans après cette coopération, on peut dire que le travail des brigades médicales à l'étranger fait partie de l'histoire même de la Révolution. Selon le Dr Michael Cabrera Laza, directeur de l'Unité centrale de coopération médicale (UCCM), au cours de ces années, plus de 605 000 collaborateurs ont représenté Cuba dans 165 pays de tous les continents, y compris dans les pays développés. Actuellement, 57 brigades médicales - avec 22 632 collaborateurs - offrent leur contribution solidaire dans le monde.

Face à la fausse croyance que nos collaborateurs sont des esclaves et des exploités, Michael souligné : « Nous avons du mal à entendre de telles choses car nous avons fait partie de cette armée de blouses blanches. La meilleure réponse est les plus de 2 000 000 000 de patients soignés au cours de ces six décennies, et chacun d'entre eux a une image humaniste des médecins cu­bains.

« L'objectif est de discréditer le fait, de sauver des vies et d'aider d'autres pays grâce à la coopération médicale. C'est un travail altruiste car nos professionnels vont là où les autres ne vont pas. Et nous continuerons sur cette voie parce que nous avons l'affection, le respect et l'admiration des peuples que nous aidons.

Le directeur de l'UCCM dit que dans certains cas, ils perçoivent des revenus pour cette coopération. « Tous ceux qui partent après avoir signé un accord savent qu'une partie de leur contribution va dans leur propre poche. L'autre partie est versée au pays afin d'être investie dans le système national de santé pour le bien-être du peuple. »

Aujourd'hui, Cuba est présente dans des nations qui n'ont pas de possibilités économiques, avec une aide totalement gratuite, comme Haïti, la République sahraouie et la Guinée-Conakri. Il affirme que cette collaboration internationale ne porte pas attente aux soins de notre population, bien au contraire.

« Nos travailleurs du secteur, chaque fois qu'ils remplissent une mission internationaliste, en reviennent mieux formés. Faire partie de ces brigades médicales est une fierté. Cela l'emporte sur tout, sur n'importe quel mensonge ou campagne déformée", a-t-il souligné.

Des moments très importants

Algérie, le 23 mai 1963 : À l'initiative du commandant en chef Fidel Castro Ruz, la première brigade médicale part pour cette nation africaine, sous la direction de José Ramón Machado Ventura. Cela a eu un précédent avec l'envoi au Chili d'un groupe de professionnels et de matériel pour aider le pays après un tremblement de terre en 1960.

Pendant des décennies, la présence de notre personnel de santé s'est maintenue dans des pays où Cuba a mené des missions internationalistes.

En 1998 est né le programme de santé intégral à la suite du passage des ouragans George et Mitch en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Le Hon­duras et le Guatemala ont été les premiers. Le programme s'est ensuite étendu à d'autres nations de la région et du continent africain.

En avril 2003, est créé au Venezuela le programme Barrio Adentro, qui existe toujours. Dans une première phase, il a débuté avec les soins primaires, etensuite, les centres de diagnostic intégral (CDI), les salles de réadaptation intégrale et les centres de haute technologie lui ont été incorporés. Plus de 158 000 professionnels, techniciens et personnels de santé ont fourni leurs services. Pour beaucoup d'entre eux, c’était leur première mission.

- En juillet 2004, l'opération Miracle est née à l'initiative du commandant en chef Fidel Castro Ruz et du commandant Hugo Rafael Chávez Frías. Son début a été marqué par l'arrivée à Cuba des premiers Vénézuéliens souffrant de cataractes et de ptérygion.

Le 19 septembre 2005, le contingent international des médecins spécialisés dans les catastrophes et les épidémies graves Henry Reeve est créé et participe à des actions importantes dans le cadre de la collaboration médicale cubaine. Au début du mois d'octobre de cette année-là, une première brigade de ce contingent arrive au Guatemala. Quelques jours plus tard, le personnel de santé cubain arrivait au Pakistan.

Présence du contingent Henry Reeve en Haïti au moment du tremblement de terre qui a touché cette nation en 2010, et la même année dans la lutte contre le choléra. Des soins médicaux et une aide internationale presque entièrement assumées par les brigades médicales cubaines jusqu'à la résolution de ces urgences.

En 2014, l'épidémie d'Ebola apparaît en Sierra Leone, en Guinée-Conakri et au Libéria. Cuba a été le seul pays à avoir apporté une aide à la composition de brigades permanentes bien que l'OMS et d'autres nations aient été présentes mais pour une courte période. Sur la base de notre expérience, il a été possible de contenir la maladie dans ces trois pays sans qu'elle ne se propage à d'autres régions.

Une fois la pandémie de COVID-19 déclarée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le 15 mars, les premiers collaborateurs (essentiellement des conseillers) sont partis pour le Venezuela pour partager le peu d'expériences qu’on avait à ce moment-là.

Cuba a tracé sa stratégie de collaboration médicale internationale et à partir de ce moment-là, une autre brigade est partie pour la Lombardie, en Italie, où se trouvait l'épicentre de la maladie.

Au début de 2022, la 58e brigade dans 42 nations est achevée pour lutter contre la pandémie, ce qui a également marqué l'histoire de la coopération médicale internationale que Cuba a offerte au monde.

Turquie, février de cette année : En moins de 48 heures, une brigade de 32 collaborateurs s'est formée pour contribuer à sauver des vies et à aider au rétablissement des victimes du tremblement de terre dévastateur qui a touché sa population et celle de la Syrie.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/especiales/2023/05/22/a-60-anos-de-la-cooperacion-medica-cubana-internacional-paginas-de-amor-frente-al-dolor-y-la-muerte/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/06/cuba-60-ans-de-cooperation-medicale-cubaine-internationale.html