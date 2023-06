Venezuela: Les opportunités qu’offre le champ de gaz Dragon

Le mois de juin commence par un article de Reuters sur les réunions qui doivent se tenir entre le Venezuela et Trinité-et-Tobago concernant le développement conjoint du champ de gaz "Dragon". Cela a commencé à avancer après l'émission d'une licence du Bureau de Contrôle des Actifs Etrangers (OFAC) qui permettrait de relancer ce complexe gazier qui a été freiné par les mesures coercitives unilatérales des États-Unis imposées à Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

Le rapport de Reuters n'est pas non plus une première, car les réunions du Gouvernement vénézuélien avec les autorités de Trinité-et-Tobago ont été continues depuis février, et cette fréquence des réunions bilatérales fait partie de l’ordre du jour destiné à concrétiser la mise en œuvre du camp Dragon.

Ce 31 mai, le Premier ministre Trinité, Keith Rowley, s'est exprimé devant le haut niveau du parti People's National Movement :

« Les sanctions continues du Gouvernement des Etats-Unis contre le Venezuela affectent négativement ce pays (...) Je me suis rendu à différentes reprises à Washington et j'ai dit aux membres du Gouvernement que Trinité-et-Tobago souffre de dommages collatéraux de la politique étrangère des Etats-Unis. »

Rowley a également déclaré qu'après l'émission de la licence, les progrès ont été lents dans l'obtention des allocations nécessaires, car bien que le premier obstacle avec la licence ait été surmonté, il manque d'autres définitions dans lesquelles les États-Unis doivent permettre la monétisation des ressources. Comme la licence OFAC n'a pas été publiée par le département du Trésor, on en déduit qu'une telle exemption entraîne une clause qui empêche Trinité-et-Tobago de payer de l'argent au Venezuela.

De plus, les « sanctions » unilatérales des États-Unis contre l'industrie pétrolière et gazière vénézuélienne ont non seulement freiné l'activation du champ Dragon, mais ont également frappé les dynamiques commerciales propres au champ Loran-Manatee sur la frontière maritime entre le Venezuela et Trinité-et-Tobago.

D'autre part, le ministre de l'Énergie de Trinité-et-Tobago, Stuart Young, a souligné quelques détails qui font un bilan approximatif du processus d'extraction du champ Dragon:

Si les négociations se poursuivent bien, les deux pays pourraient voir le flux de gaz dans deux ans.

L’accord d’1 000 000 000 de dollars pour le champ Dragon pourrait entraîner une production estimée à 150 mscf/jour entre les deux pays.

Cette licence est valable 2 ans, bien qu'une licence valable 10 ans ait été demandée mais malheureusement, l'OFAC n'accorde pas de concession de plus de 2 ans.

À ce sujet, à la mi-mai, le sous-secrétaire d'État des Etats-Unis pour les ressources énergétiques, Geoffrey Pyatt, s'est rendu à Port-Espagne et a déclaré aux journalistes que toute prolongation de l'exemption provisoire de deux ans « dépend de Maduro et dépend de ce qui se passe au Venezuela. »

La visite du ministre Young aux États-Unis cette semaine attire l'attention dans le contexte de l'avancement des négociations destinées à définir ce que le Premier ministre de Trinidad indiquait sur le Venezuela. La rencontre de Young a eu lieu avec le conseiller spécial de la Maison Blanche, Juan Gonzalez. Il y avait aussi le coordinateur spécial pour la sécurité énergétique, Amos Hochstein, et le membre du Congrès Gregory Meeks.

On peut supposer que ce « progrès dans les initiatives énergétiques de Trinité-et-Tobago » noté par Young sur Twitter est dû en grande partie à des décisions liées au Venezuela, car le réservoir de gaz d'intérêt se trouve dans les eaux vénézuéliennes.

Trinité-et-Tobago a subi des baisses de la production de gaz naturel en 2022, un problème important car ce pays était, il y a des années, le plus grand producteur de gaz de la région. Ces dernières années, l’industrie de Trinité a eu des problèmes pour arrêter la diminution des réserves et de la production de gaz en raison du manque d'incitations. A cela s'ajoute le fait que les réserves de gaz de ce pays pourraient s'épuiser en 10 ans, selon les données fournies par la 71e édition de la Statistical Review of World Energy de BP.

Le cabinet de conseil londonien GlobalData fait des projections sur Trinité-et-Tobago et son industrie gazière déjà installée pour qu'elle contribue pour environ 25 % ou 820 000 000 de pieds cubes par jour (mmcfd) à la production de gaz naturel du continent américain d'ici 2025. Mais pour que cela se produise, le gaz de son pays voisin « sanctionné », le Venezuela, devient de plus en plus nécessaire.

L'exploitation et l'exportation du gaz naturel sont la base de la croissance économique de tout pays producteur de cette ressource. En ce qui concerne Trinité-et-Tobago avec le Venezuela, en dehors de leurs bénéfices propres, il s'agit d'étendre les améliorations économiques grâce à l'énergie de la bande des Caraïbes. Face à la crise géopolitique actuelle, il devient urgent que la coexistence pragmatique en termes commerciaux soit à la hauteur, et pour cela, les « sanctions » au secteur pétrolier vénézuélien doivent enfin être levées.

