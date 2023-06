Honduras : Opérations psychologiques contre le Gouvernement de Xiomara Castro

Par Ricardo Arturo Bonilla

Les guerres de la droite, en Amérique latine, se livrent dans une grande mesure dans l'esprit des gens, en particulier de ceux qui pensent encore qu'ils font partie de la classe privilégiée bien que peu à peu le néolibéralisme leur fasse perdre leur pouvoir d'achat. Les les fers de lance des psychologiques se trouvent dans les médias et les réseaux sociaux. C'est ainsi que le Gouvernement progressiste de la présidente Xiomara Castro a été l'objet d'un feu incessant depuis le moment même de son arrivée au pouvoir.

Au Honduras, les médias privés constituent 98 % de tous les médias et de la quantité de trolls et de bots créés à partir du narco-régime du Parti National de Juan Orlando Hernandez occupent un espace énorme et a le soutien ferme des communautés les plus virulentes de la droite des États-Unis. Pour cette raison, par exemple, il est presque impossible d'obtenir qu’un réseau social comme Twitter supprime un faux compte au nom du Gouvernement du Honduras.

Pendant ces dernières semaines, le Gouvernement actuel a engagé une lutte destinée à changer des règles du jeu matière fiscale. À la base, l'idée est d'en finir avec les régimes spéciaux qui ont exonéré du paiement d’impôts un petit groupe de patrons pour les 50 prochaines années. Grâce à ce système d'exonération fiscale, des choses aussi différentes que la restauration rapide, les médias, les générateurs d'énergie par combustible fossile jusqu'à des entreprises de trafiquants de drogue pourraient fleurir tandis que l’augmentation de la misère et des inégalités s’accélèrerait.

Face a l'opinion publique, cette bataille est une bataille gagnée par le Gouvernement, malgré une coûteuse campagne des élites qui comprend le secteur politique de droite qui se consacre à remplir sa tâche d'éviter que les plus riches perdent leurs privilèges et est en compétition avec une immense quantité d'entreprises qui non seulement paient des impôts mais aussi des taux infiniment plus élevés pour les prêts de la banque locale. Fondamentalement, pour qu’un petit patron obtienne un prêt, il doit prouver qu'il n'a pas besoin d'argent. Il n'y a rien de plus loin de la panacée du libre marché que ce qui se passe au Honduras : les riches deviennent riches en pillant les pauvres.

L'autre sujet brûlant est l'adhésion du Honduras à la Communauté Andine de Développement (CAF), qui doit être ratifiée par le Congrès national où la droite, de la droite opportuniste à la droite fasciste, est prédominante. Le point, là, est de ne pas ratifier l'adhésion pour empêcher le Gouvernement d'accéder à une de nouvelles sources de financement. Si nous regardons le panorama complet, le but est d'empêcher l'accès à des fonds et la remise en ordre des finances qui aiderait à supporter la charge de la dette sociale accumulée pendant les 12 années qui ont suivi le coup d'Etat.

Dans la situation actuelle, les pas que fait le Gouvernement de la présidence de Castro tendent à favoriser les grandes majorités et les schémas d'opinion publique, au moins les réguliers, sont insuffisants pour convaincre la population que c'est une bonne idée de continuer à maintenir un système parasite qui, au nom de la compétitivité, a détruit l'économie du pays. Avec une population économiquement active de 4 000 000 de personnes, les 5 % les plus riches du pays créent seulement 6 % des postes de travail. De plus, c'est à ce secteur qu'on doit la plus importante construction de corruption existante depuis longtemps. Seulement fin 2021, après que la droite ait perdu les élections, le Congrès sortant a approuvé 4 nouveaux régimes de faveur pour les 25 mêmes familles.

Le Gouvernement de la République a fait des pas de géant, certains historiques, et même il y a peu, impensables comme l'ouverture de relations diplomatiques avec la Chine, dont on espère des accords prometteurs dans le cadre du respect le plus absolue. Bien qu’il y ait beaucoup de difficultés, particulièrement dans l'éducation et dans la santé, le Gouvernement actuel a beaucoup de programmes de soutien pour la crise qui résulte du passage du monde, vers la multi-polarité, et de l'héritage désastreux des 12 ans les plus funestes de notre histoire.

Incapable d'obtenir un bilan favorable dans l'opinion publique, les élites, soutenues par des secteurs politiques des États-Unis, ont mis en action des porte-parole avec une campagne dans plusieurs directions dont la partie la plus importante a été la présentation de la part du Conseil National Anti-corruption (une O.N.G. financée avec des fonds de l'État et contrôlée par les États-Unis) d’un pseudo rapport sur « le népotisme et l'excès de concentration du pouvoir. » Au milieu d'un cirque de lumière du genre Disneyland on a déployé une propagande contre le Gouvernement, sans présenter un seul cas de corruption concret, sous prétexte que le népotisme produit la corruption.

Des ennemis sont apparus, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du Gouvernement, qui ont tenté de jeter une couche de boue sur les fonctionnaires publics, tous à l'unisson, dans ce qui est clairement une opération psychologique destinée à écarter du débat national le problème essentiel des privilèges de la classe dirigeante, de la complicité de la droite dans cette relation inégale et, surtout, de la lutte des classes implicite dans ce processus.

Il faut signaler que jusqu'à présent, il n'y avait pas de cas de corruption jusqu'à ce que la semaine même de cette opération psychologique apparaissent des enregistrements audio d'une fonctionnaire qui laissent peu de place à l'imagination et signalent la corruption à la DINAF, une entité chargée de traiter des problèmes de l'enfance dans le pays.

La question de la concentration du pouvoir, oublie un fait insondable : le pouvoir est la capacité d'une classe à imposer ses intérêts, même par la force si nécessaire. Ce pouvoir, réel, au Honduras, les élites continuent à l’avoir avec le soutien ferme des États-Unis. Mais on accuse ce Gouvernement d'être intolérant, de ne pas respecter la liberté d'expression bien que chaque journaliste le solde de la droite peste contre le Gouvernement et ne respecte même pas la présidente, à toute à heure du jour, sans que, jusqu'à présent, on ait restreint d’aucune façon l'immense masse de calomnies et de mensonges avec laquelle ils font du sabotage tous les jours.

C'est un Gouvernement populaire dont, bien qu'il ait obtenu une victoire écrasante aux dernières élections présidentielles, il est juste de dire qu’il se trouve dans une bataille inégale dans laquelle la classe dominante est en train d'essayer de créer des conditions de mécontentement parmi la population, peut-être avec l'idée de créer les conditions d’un mouvement de type révolution de couleur. Mais jusqu'à présent, sa base de soutien social, continue à être très mauvaise et dépend plus des fake news, des memes ou des montages mal faits.

La mission essentielle de la communication du Gouvernement doit être de faire parvenir la vérité aux majorités qui doivent comprendre maintenant que nous sommes dans une lutte de la vérité pour le pouvoir dans laquelle ceux qui nous ont noyés dans une pauvreté impensable ont une infinité de ressources et n'ont aucun scrupule ni pour mentir ni pour voler ni pour tuer. C 'est ce que nous enseigne l'histoire, nous avons vu cela même dans d'autres endroits du monde.

Ils nous accusent de polariser, comme si les pauvres vivaient heureux en étant enquiquinés toute leur vie. Il ne faut pas oublier que le seul consensus qu’accepte l’ oligarchie, c’est celui dans lequel la classe ouvrière se rend et accepte de signer sa reddition inconditionnelle qui favorise et augmente ses privilèges déjà obscènes.

Aujourd'hui, nous sommes face à une opération psychologique de type rideau de fumée, mais la consigne continuer à être que tous nous payions des impôts, que ceux qui gagnent le plus paient le plus. Celui qui cherche à nous écarter de cette vérité est notre ennemi.

Ricardo Arturo Salgado,

Secrétaire de la planification stratégique

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/05/30/honduras-honduras-operaciones-psicologicas-contra-el-gobierno-de-xiomara-castro/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/06/honduras-operations-psychologiques-contre-le-gouvernement-de-xiomara-castro.html