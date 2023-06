Venezuela: De quoi vit Juan Guaidó ?

Dans un autre épisode du cirque de Juan Guaidó, l'ancien député de l'opposition était dans une émission d’interviews de la chaîne NTN24 pour parler de divers sujets sur le Venezuela, en plus du sommet des présidents sud-américains qui a récemment eu lieu à Brasilia et des élections primaires pour que la Plataforma Unitaria présente un candidat aux prochaines élections présidentielles.

Guaidó, qui se trouve dans le pays nord-américain depuis environ cinq semaines après avoir fui le Venezuela, s’est montré contrarié et inquiet lorsque le journaliste lui a demandé : « Comment vous financez-vous aujourd'hui ? ». Il a laissé beaucoup de doutes sur la façon dont il subvient à ses besoins pendant son séjour à l'étranger, n'a pas répondu à la question comme s’il avait un secret inavouable et a évoqué vaguement la possibilité d'une prétendue offre d'emploi à court terme, sans préciser si c’était en qualité d'ingénieur ou en tant que politicien.

Alors qu'il ne pouvait pas répondre de front malgré l'insistance du journaliste sur cette question, Guaidó a déclaré que son intention « est de rentrer le plus tôt possible au Venezuela », où il fait l'objet d'une enquête des autorités judiciaires pour diverses accusations et divers crimes contre la république.

Parmi les charges qui pèsent contre lui, le vol des ressources de l'État saisies par les États-Unis grâce aux « sanctions » attribuées au secteur de l'opposition qui appartenait autrefois au mal nommé « interim » maintenant « commission déléguée » des anciens députés Zoom élus en 2015, aujourd'hui sans exercice constitutionnel que leurs porte-parole disent détenir. Pour ce groupe d'opposition, la seule légitimité dont il a besoin est l'approbation ou la réprobation de la Maison Blanche.

C'est pourquoi Guaidó ne veut pas dire de quoi il vit, comment il soutient son séjour en Amérique du Nord et ses voyages en Europe. Comme pour le reste des secteurs de l'opposition qui, d'une manière ou d'une autre, reçoivent un financement des ressources volées à l'État par le système financier américano-européen, il est fort probable que l'ancien député tire l'argent des propres caisses publiques déjà pillées depuis 2019.

Les preuves sont en vue, il manque sa confession.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol:

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/06/02/venezuela-de-que-vive-juan-guaido/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/06/venezuela-de-quoi-vit-juan-guaido.html