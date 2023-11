Argentine : Les principales déclarations de Sergio Massa et Javier Milei, au cours du débat présidentiel

À la faculté de droit de l'université de Buenos Aires, le débat présidentiel entre Sergio Massa (Union pour la Patrie), Javier Milei ((La Liberté Avance) s'est achevé à 22h, dimanche, une semaine exactement avant le second tour des élections.

Massa avait une liste d'invités parmi laquelle se détachaient des dirigeants alliés qui ne font pas partie de Ux SaintP, comme l'ancien gouverneur de Salta Juan Manuel Urtubey, les députés Alejandro « Topo », Rodriguez, Graciela Camaño (bloc fédéral)), Monica Fein (socialiste) et Natalia de la Sota (Cordoba fédéral).

L’ambassadeur d'Argentine en Espagne, Ricardo Alfonsin, l'ancien chef de l'armée, Martin Balza, l'entrepreneur Francisco de Narvaez, un des responsables de la CGT, Hector Daer et le conseiller financier Carlos Maslaton étaient également invités. De plus, le candidat à la vice-présidence Agustin Rossi, et les ministres Victoria Tolosa Paz (développement social), Gabriel Katopodis ((travaux publics) et Mathias Lammens (tourisme) entre autres, y ont également assisté ainsi que Cecilia Moreau, Leandro Santoro, Paula Penacca, Raúl Jalil et l’habitant de la Rioja Ricardo Quintela.

Du côté de Javier Milei, on a pas précisé les raisons pour lesquelles les dirigeants du PRO Mauricio Macri et Patricia Bullrich n’ont pas assisté à ce débat. La vice-président Victoria, Villarruel, le député de Buenos Aires Ramiro Marra, la députée nationale Carolina Píparo, la sœur du candidat Karina Milei et l'armateur Carlos Kikuchi étaient de la partie.

Pendant ce temps, des militants libertaires réunis à la faculté de droit de l'université de Buenos Aires pour soutenir le candidat à la présidence Javier Milei ont fustigé dimanche la justice électorale pour leur plainte concernant l'absence de bulletins de vote pour ce groupe et ont agressé verbalement des journalistes, les accusant d'être "enveloppés" et interrompant les interviews avec les dirigeants présents.

Les principales phrases du débat entre Sergio Massa et Javier Milei

Sergio Massa: « Je viens envisager un grand changement : un grand accord des politiques d'État. Avec le soutien de ceux qui pense, différemment. »

Javier Milei: « Je sais comment faire croître une économie, créer des postes de travail, en finir avec la pauvreté et l'indigence, mais surtout comment exterminer le cancer de l'inflation. Avec ma camarade Victoria Villarruel, nous sommes le binôme parfait. »

« L'Argentine est décadente depuis plus de 100 ans. Nous avons 45 % de pauvres, 10 % d'indigents. C'est la conséquence du modèle de caste qui est basé sur le présupposé qu'à chaque besoin correspond un droit. Le problème est que les besoins sont infinis et que les droits, il faut les payer. La caste aime intervenir avec le déficit fiscal. »

Sergio Massa: «Javier., oui, ou non, vas-tu éliminer les subventions, privatiser, Vache Morte, dollariser, privatiser les fleuves et les mers et éliminer la Banque Centrale ? »

Javier Milei: « Quand l'économie se rétablira, nous toucherons aux tarifs. (…) Nous allons fermer la Banque Centrale (…) Nous n'allons pas couper les subventions.

Sergio Massa: « Nous allons travailler pour la visite du pape François en 2024 (…) Tatcher est une ennemie de l'Argentine, hier, aujourd'hui et toujours, et nos héros sont une figure non négociable. Je défends notre souveraineté sur les Malouines. Il serait important que tu dises si les kelpers ont le droit à l'autodétermination ou non. Il est important que les Argentins sachent si tu vas défendre ou non les Malouines. »

Javier Milei: « En tant qu'État, je ne suis pas prêt à envisager d'avoir des relations avec ceux qui n'acceptent pas la démocratie. (…) Ce que dit un partisan de La Liberté Avance sur le pape ne représente pas ce que nous pensons. Nous allons le recevoir comme un chef d’État. »

Sergio Massa: « Nos principaux partenaires sont le Brésil et la Chine, et nous allons défendre ce calendrier commercial qui donne du travail à 2 millions d'Argentins. »

Javier Milei: « La santé et l'éducation vont continuer à être publique. (…) Elles auront quatre ministères : l'enfance et la famille, la santé, l'éducation et l'insertion dans le marché du travail. »

Sergio Massa: « 1,5 % du pays va être assigné au budget des universités parce que nous avons besoin de plus d'universités et pas de moins. »

« Le 10 décembre c'est vous ou moi, je ne vais pas discuter là sur Macri ou Cristina. »

Javier Milei: « En Argentine, il est impossible de gagner de l'argent avec la pression fiscale scandaleuse qui existe (…) La bande d’expropriateurs qui vient avec la justice sociale et l'égalité d'opportunités vient et vole le fruit de notre travail. (…) Le problème, c’est l'État. Il s'accapare toute l'épargne et il est impossible de croître et d'investir en Argentine. »

Sergio Massa: « L'un de mes grands rêves et d'être le président du travail. (…) Les PME qui, depuis le 1er janvier, ne paieront plus d'impôts sur les exportations, la réduction du système fiscal, transformer les plans sociaux en travail officiel et enregistré et renforcer les économies régionales avec zéro retenues. »

« La femme ne reçoit pas le même salaire que les hommes. (…) Je vais mettre en place des jardins d’enfants et un salaire égal pour un travail égal, et que les entreprises le respectent, parce que ce n'est pas le cas en Argentine. »

Javier Milei: « Et que celui qui le fait le paie, il faut en finir avec les juges qui se cache derrière les artifices du code pénal. »

Sergio Massa: « Nous devons construire des forces de sécurité professionnelles qui respecte la justice et est une politique de sécurité, de prévention et de travail coordonnées. »

« Il faut mettre sur l'agenda de nouveaux droits de l'homme comme un environnement sain, le droit à la terre et le droit à se développer sur sa propre terre, un changement de paradigme dans les délits environnementaux avec 3 à 8 ans de prison pour ceux qui contaminent les fleuves, coupent des arbres et détruisent les zones humides. »

Javier Milei: « Ce gouvernement est un gouvernement criminel qui a commis des crimes contre l'humanité avec la quarantaine. Pendant que l'État te disait qu'il s'occupait de toi, cela nous coûtait 90 000 morts de plus. »

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/11/12/argentina-debate-presidencial-las-principales-frases-de-sergio-massa-y-javier-milei/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/11/argentine-les-principales-declarations-de-sergio-massa-et-javier-milei-au-cours-du-debat-presidentiel.html