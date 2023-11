Cuba: Les prix du mensonge

Par Dorelys Canivell Canal

Sur sa tablette, il n'y a pas les vrais prix. Il y a, comme s'il s'agissait d'un autel sacré, il y a les prix qui devraient être, ceux que l'inspecteur doit voir, et non ceux que vous allez payer si vous souhaitez acheter un produit quelconque.

Les chariots et les points de vente, considérés comme une option supplémentaire pour que les citoyens puissent acheter du malanga, des patates douces, des haricots, des légumes ou d'autres aliments venus des champs, ont été presque déformés depuis leur apparition.

D'abord, qui fournit le marchand ambulant? D'où viennent ces productions que l'on voit à peine dans d'autres types d'établissements dédiés à la commercialisation de produits agricoles ? Dérogent-elles aux contrats ou n’y a-t-il jamais eu de contrat? Est-ce qu'elles viennent d'un producteur indépendant ?

Le fait est que cela n'intéresse pas beaucoup celui qui sait qu'il peut y trouver ce qu'il n'y a pas sur les marchés ou les petites places. On connaît déjà ceux qui sont les mieux approvisionnés, ceux qui vous pèsent le plus précisément, où les aliments sont les plus frais, et on y va en sachant que le prix n'est pas toujours le prix, mais au moins il y aura peut-être ce que vous cherchez.

Et on arrive heureux parce qu'on voit qu'il a tout, littéralement tout, des légumes de saison, des plats à emporter, des haricots, de la purée de tomates, de l'ail, du piment, des haricots, et on fait rapidement les comptes de tête ; c'est des mathématiques de bistrot car, en plus, on va presque toujours dans ces endroits avec juste l’argent qu’il faut.

Précisément, lorsque vous restez à contempler la tablette, le garçon en enguatada et chapeau qui vend vous dit avec une tranquillité stupéfiante que ce ne sont pas les prix.

Non, ce sont les prix fixés, ceux établis par les gouvernements municipaux et provinciaux, car sur un territoire ou un autre, un produit peut avoir une différence de prix, presque toujours minimale, selon le volume de production.

Ceux-ci ne représentent pas la valeur réelle de ce qui est vendu. Ce prix n'est que pour l'inspecteur de la Direction intégrale de la supervision, pour le reste des mortels la malanga frise les 100 pesos, le concombre les 60, les haricots les 400 et ainsi de suite, pourquoi continuer à compter.

Le plus triste, c'est que tout le monde sait que ce point de vente, fixe ou mobile, ne vend pas selon les prix convenus. C'est une réalité plus grande que Pinar del Río.

Ensuite, celui qui va chercher des malangas pour un malade ou un bébé doit supporter qu'on lui dise en face, « ce ne sont pas les prix, ce sont ces autres ». Et là, ils vous détruisent le calcul et la poche, et parfois jusqu'au cœur, parce que l'argent que vous avez ne vous suffit pas.

Les histoires de ce type sont mieux racontées à la première personne: « Et si je te disais tout de suite que je suis inspectrice ? - Tu dois me montrer ton carnet et me tuer ici au poste, a-t-il répondu. Vous savez ce qui se passe, a-t-il poursuivi - ils m'obligent à vous augmenter le prix, car sur le terrain, ce n'est plus facile, donc si je ne vous vends pas cher, qu'est-ce que je gagne ? ».

C'est incroyable, avec tant de choses que ce pays a fait pour éliminer les intermédiaires dans les chaînes de commercialisation du champ à la table du Cubain.

C'est un problème qui ne semble pas avoir de solution, et dans lequel le plus blessé à la fin est toujours le travailleur, celui qui ne sème pas parce qu'il travaille dans un bureau, enseigne à tes enfants, prend soin de tes malades et guérit tes malades, s'occupe du public, prête un service.

Certains préfèrent qu'une marchandise soit perdue plutôt que de baisser son prix, car la valeur initiale est si élevée que s’ils la vendent 2 livres sterling, ils font déjà des bénéfices.

Dans un contexte comme celui d'aujourd'hui, cela ne devrait pas arriver. Et pour cela, tous les organismes de réglementation doivent travailler ensemble, mais le faire dès maintenant, maintenant que la fin de l'année approche.

À ce rythme, qui sait combien coûtera pour le 31 décembre un morceau de porc, une livre de haricots et une livre de tomates.

Une dernière chose: ceux qui commercialisent les produits des champs vendent également des cartons d'œufs ou du moins admettent qu'ils les exposent à côté de leurs aliments à vendre. À la lumière du jour, ils coûtent 2 000 pesos, et il faudrait voir d'où ils viennent et qui peut se les payer.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/especiales/2023/11/11/los-precios-de-la-mentira/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/11/cuba-les-prix-du-mensonge.html