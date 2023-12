Argentine: Milei choisit le ministre des final ces de Macri comme ministre de l'Économie

Le président d'extrême droite élu, Javier Milei, a annoncé mercredi que le futur ministre de l'Économie sera Luis Caputo et a affirmé que les propositions que le financier a présentées aux États-Unis pour résoudre différents problèmes qui frappent le pays ont reçu une réponse favorable.

Milei, le dirigeant de La Liberté Avance, a confirmé les bruits qui indiquaient que l'ancien ministre des Finances serait présent dans son Gouvernement à partir du 10 décembre après son arrivée à Buenos Aires en provenance de Washington.

Dans la capitale des Etats-Unis, Milei et son futur ministre de l'Économie ont rencontré des responsables du Gouvernement du président Joe Biden.

Caputo a dirigé le ministère des finances sous le gouvernement du conservateur Mauricio Macri (2015-2019) dont il est très proche, et son arrivée dans le Gouvernement de Milei est considérée comme une preuve de l'influence de l'ancien président sur le nouveau gouvernement après qu'il ait expressément apporté son soutien au libertaire pour le ballottage du 19 novembre où il a obtenu une grande victoire.

Milei a indiqué dans diverses interviews à des stations de radio que Caputo restera à Washington pour rencontrer des responsables du Fonds Monétaire International avec lequel l'Argentine tente de renégocier les conditions du paiement d'une dette d'environ 45 000 000 000 de dollars contractée en 2018.

Le président élu, un économiste de formation ultra-libérale, a rencontré Jake Sullivan, conseiller à la sécurité intérieure des États-Unis, l'ancien président Bill Clinton (1993-2001) et l'ancien sénateur démocrate Chris Dodd, un ami personnel de Biden et son conseiller spécial pour les Amériques.

« La réunion a été très importante en raison du rôle de premier plan de Sullivan, le principal conseiller de Joe Biden. Nous avons présenté les caractéristiques des défis et la nature du programme économique que nous allons mettre en œuvre », a déclaré Milei.

Le libertaire a affirmé que Caputo a reçu « une réponse extraordinairement favorable » aux propositions présentées lors des réunions avec des responsables du département du Trésor, auxquelles était également présent le chef de cabinet désigné, Nicolas Posse, membre de la délégation qui s'est rendue à Washington.

Caputo est un expert en finance avec une entrée directe vers des interlocuteurs à Wall Street. Depuis son nouveau poste, on espère qu’il assurera l'arrivée des fonds nécessaires pour faire face au déficit fiscal, l'un des graves problèmes auxquels l'Argentine est confrontée.

Le financier a également présidé la Banque centrale, une institution que Milei prévoit de fermer parce qu'il considère qu'elle est responsable d'une émission monétaire sans frein et d'une inflation de plus de 142 % par an.

En ce qui concerne le rôle du futur ministre de l'Économie, Milei a noté que « quand on regarde la nature des problèmes argentins, quand on remarque que sur les 15 points de déficit budgétaire, 10 sont générés par la Banque centrale, il est clair que le premier problème que nous devons résoudre est celui des Leliqs (bons de liquidité) ».

À propos de ces instruments financiers émis par la Banque centrale au titre de la dette qu'elle place dans les banques, Milei a souligné qu'il est essentiel de « résoudre ce problème » avec des mains expertes « parce que si nous nous trompons là, nous finissons avec une hyperinflation ».

Avec sa visite avantson investiture, Milei s'est assuré de jeter des ponts avec le Gouvernement étasunien de tendance démocrate bien qu'il soit très proche de l'ancien président républicain Donald Trump (2017-2021) qui a annoncé qu'il se rendrait à Buenos Aires pour rencontrer le libertaire à une dateront encore fixée.

Traduction Françoise Lopez Bolivar infos

