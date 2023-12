Honduras : Nouvelle ingérence de l'ambassade des États-Unis

Le chancelier du Honduras, Enrique Reina, a signalé à nouveau une ingérence dans les affaires intérieures de son pays, dans des déclarations de l'ambassadrice des États-Unis à Tegucigalpa, Laura F. Dogu qui s'est prononcée à propos du travail du procureur général dans la lutte contre la corruption héritée du Gouvernement précédent.

« L'ambassadrice des États-Unis au Honduras, en plus de s’exprimer, cherche à s’ingérer à nouveau dans une affaire de caractère souverain et intérieur de l'état du Honduras. Nous rejeton sa vision disant que les procureur par intérim ont des fonctions différentes, des titulaires du poste, qui manque de tout fondement légal et logique, » a déclaré le chef de la diplomatie hondurienne sur le réseau social X.

Le 28 novembre, Dogu avait remis en question dans des déclarations publiques l'élection interne des plus hautes autorités du ministère public, le 1er novembre, par la commission permanente du congrès national (parlement à une seule chambre), composée par neuf députés.

La diplomate nord-américaine avait indiqué qu'un très petit groupe du Congrès (la commission permanente) avait nommé un procureur « soi-disant intérimaire, mais qui prend des décisions qui ne reviennent pas à des intérimaires. »

« On ne peut pas critiquer ou chercher à confondre le fait que les intérimaires ne respectent pas une fonction que leur donne la loi de poursuivre les délits et de stimuler les affaires, » a souligné Reina, après avoir rappelé que les procureur de la « Narco dictature », en référence au Gouvernement précédent, ne faisait pas leur travail.

II a rappelé que les procureur précédents, Oscar Chinchilla (général) et Daniel, Sibrian (adjoint), n’encourageaient aucune affaire de lutte contre la corruption et les « mettaient dans un tiroir » , quelque chose qui a son avis, va contre l'intérêt de l'État du Honduras et de son peuple.

« Etes-vous contre le combat contre la corruption ? Cherchez-vous à préserver le statut quo antérieur ? Ce n'est pas ce dont nous avons discuté avec d'autres fonctionnaires de votre Gouvernement, » a déclaré Reina à l'ambassadrice des États-Unis.

Enfin, le chancelier a rappelé que le Gouvernement de la présidente Xiomara Castro est décidé à combattre la corruption et a invité Dogu à discuter de ce sujet à son retour d'Espagne où elle va rencontrer ce vendrediJosé Manuel Albares.

Le 8 novembre, Reina a convoqué Dogu dans son bureau et a exprimé le mécontentement du Gouvernement à l'égard des déclarations de la diplomate sur des questions politiques internes au Honduras, à savoir un affrontement entre des députés pro-gouvernementaux et des députés de l'opposition au siège du pouvoir législatif.

Traduction Françoise Lopez Bolivar infos

source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/noticias/2023/11/29/canciller-hondureno-senala-injerencia-en-asuntos-internos-por-embajadora-de-eeuu/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/11/honduras-nouvelle-ingerence-de-l-ambassade-des-etats-unis.html