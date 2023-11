Argentine : Wall Street accueille avec euphorie la victoire de Javier Milei

Lundi, le «premarket» de Wall Street a accueilli avec euphorie la victoire aux élections argentines de Javier Milei qui prétend mettre en place un programme de choc qui comprend des mesures comme la dollarisation et l’élimination de la Banque Centrale.

La plupart des actions des 20 entreprises argentines qui sont cotées dans le panel états-unien ont réagi à la victoire du candidat d'extrême droite, un homme excentrique et provocateur de 53 ans qui promet aussi de privatiser la plupart des entreprises d'État, de réduire les impôts et un grand ajustement fiscal par de fortes hausses à l’ouverture.

YPF a augmenté de 17 % dans les heures précédant l'ouverture officielle, tandis que les actions de Grupo Financiero Galicia, Grupo Supervielle et Pampa ont augmenté d’entre 11 % et 12 %. Les actions du Mercado Libre ont augmenté de 1,5 %, et d'autres comme Banco Macro et Telecom ont augmenté de 8 % à 9 %. Les obligations souveraines argentines ont pris jusqu'à 6 %.

Cette première réaction fait comprendre que les investisseurs à l'étranger sont optimistes face à l'arrivée de Milei qui a vaincu le péronisme avec un plan ambitieux de réforme économique et d'ouverture du marché.

En Argentine, le thermomètre a été réglé lundi par le seul des multiples types du système de change complexe qui est opérationnel : le "crypto dollar", qui pouvait être acheté à 1 022 pesos, soit près de cent de plus que vendredi. Milei est considéré comme un futur président pro-bitcoin.

L'ultra libéral a fait savoir lundi qu'il se rendra à la résidence des Olives d'où il a prévu de travailler ainsi que du bureau présidentiel de la maison Rose. « Je vais aller aux Olives et je vais m'installer là et travailler du matin au soir, », a-t-il déclaré à Radio Rivadavia.

Lors de ses premières interviews en tant que président élu, Miley a dit clairement que son intention est d'être « le premier maillon de la reconstruction de l’Argentine. »

« Ensuite, nous verrons si je dois gouverner 4 ou 8 ans. Je veux que mon gouvernement marque un point d'inflexion dans l'histoire argentine. »

Milei, qui sera investi le 10 décembre prochain, a prévu que les premières mesures qu'il prendrait seront destinés à réformer l'État et à libérer le change, c’est-à-dire à supprimer les restrictions qui existent pour l'achat et la vente de dollars.

Privatisation et dollars libre

« Tout ce qui peut être dans les mains du secteur privé sera dans ses mains, » a déclaré lundi Milei à Radio Mitre. Dans cette conversation, il a pris comme exemple des futures privatisation la compagnie pétrolière YPF bien qu'il ait noté que tout d'abord, il faudra la recomposer, ainsi que les médias publics comme l’agence Télam.

Mais il a nié que son Gouvernement veuille privatiser l'éducation ou la santé. D'autre part, il a confirmé que pour son futur Gouvernement, Par ailleurs, il a réitéré que pour sa future administration "il est très important de sortir du piège pour que l’économie recommence à croître. »

Le prochain locataire de la Maison Rose a expliqué aussi qu'avant de prendre ses fonctions, il envisage de se rendre aux États-Unis et en Israël, après avoir averti que ces deux pays seront deux partenaires privilégiés de son Gouvernement.

Un jeu très sale

Milei a critiqué le fait que, dans le discours dans lequel il a reconnu sa défaite, le candidat du parti au pouvoir, Sergio Massa, ait dit qu'à partir de lundi, la responsabilité de donner des certitudes sur le fonctionnement économique revient au nouveau Gouvernement. Ensuite, on a su que Massa, l'actuel ministre de l'économie, pense demander une licence pour faciliter la transition.

