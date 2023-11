Argentine : La directrice du FMI félicite le président élu Javier Milei

Après la défaite de Massa, Kristaina Georgieva, la directrice du FMI, a félicité sur les réseaux sociaux le candidat d'extrême droite élu avec 50,6 % des voix. Dans son discours de dimanche soir, Milei avait déjà confirmé que les engagements seraient respectés, en référence à la dette frauduleuse avec le FMI.

Dans son message, Georgieva a confirmé qu'elle espérait travailler conjointement avec Mileiet son équipe pendant la prochaine période pour « développer et mettre en place un plan solide pour sauvegarder la stabilité macro-économique et renforcer la croissance inclusive pour tous les Argentins. »

Pourtant, une grande partie du message des urnes a été un vote sanction face au mal-être social, à la détérioration matérielle avec perte de salaire, des retraites et une pauvreté en augmentation. Continuer à respecter les conditions du FMI pour payer une dette odieuse renforce la voie de la paupérisation de grands secteurs de la société et l'attaque des salaires et des droits conquis dans le domaine du travail et dans le domaine social.

Les chiffres sont visibles, le Bureau du Budget du Congrès a publié que les dépenses primaires ont diminué de 4,3 % en termes réels au cours des dix mois de 2023. Ces réductions concernaient principalement les subventions à l’énergie, les allocations familiales, les retraites, les pensions et les programmes sociaux, entre autres.

Alors que le péronisme achève un gouvernement au service du FMI, en faisant des ajustements envers les secteurs populaires, Milei promet que le sien sera meilleur. Avec des réserves en négatif: les échéances de la dette extérieure de décembre à février sont de 7 200 000 000 de dollars étasuniens. La pression du FMI et d'autres créanciers pour que ces dettes leur soient payées se manifestera avec force.

L'une des premières réactions aux opérations de ADRs à Wall Street montre des hausses considérables. L'un des sujets à définir est la façon dont la transition se fera entre le Gouvernement actuel et le nouveau Gouvernement. Les rumeurs d'éloignement du ministre de l'économie ajoutent de la pression et de l'incertitude qui pourraient s'exprimer mardi par une pression croissante sur la demande de dollars.

La sortie de cette crise qui semble s'accélérer doit être nécessairement la rupture de l'accord avec le Fonds Monétaire International et la non reconnaissance souveraine de la dette odieuse.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/11/20/argentina-la-directora-del-fmi-felicito-al-presidente-electo-javier-milei/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/11/argentine-la-directrice-du-fmi-felicite-le-president-elu-javier-milei.html