Venezuela : Début de la production de pétrole dans la zone en litige

Par Lucila Contreras

Le Gouvernement du Guyana annoncé le début de la production de pétrole dans le gisement Payara.

Dans un communiqué, publié par le ministre du pouvoir populaire pour les relations extérieures Yvan Gil sur le réseau social X, le Venezuela exprime son rejet catégorique de l'annonce du Gouvernement du Guyana concernant le début de la production de pétrole sur la plate-forme FPSO dans le gisement Payara, situé dans une zone maritime non encore délimitée.

Dans le document, le Venezuela signale que cette action est contraire au droit international publiqc et « constitue une nouvelle provocation de la part d'un Gouvernement au service d'ExxonMobil. »

Mardi, la plus importante compagnie pétrolière des États-Unis, ExxonMobil avait fait savoir qu'elle avait commencé à extraire du pétrole à Payara, un champ pétrolier situé exactement sur le territoire, qui est encore en attente de délimitation entre le Guyana et le Venezuela et est également le troisième champ de production le plus important.

C'ette information a été annoncée sur le site de l'entreprise sur lequel on dit que ce projet est le troisième projet d'exploitation de pétrole en haute mer et que sa capacité atteint approximativement 620 000 barils par jour.

ExxonMobil explique que ce projet est entré en production même avant ce qui était prévu grâce a la mise en marche du bateau, Prosperity, une unité flottante qui permet d'extraire, de stocker et de décharger du pétrole en haute mer.

Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodriguez a affirmé que la filiale d'ExxonMobil, de façon vicieuse, a demandé à extraire du pétrole d'une mer qui n'est pas dûment délimitée et a réaffirmé qu'on doit atteindre sa délimitation pour pouvoir l'utiliser.

Ceci, après l'information publiée par la compagnie pétrolière États-Unis, concernant le début de ses activités d'extraction à Payara.

C'est pourquoi la République Bolivarienne du Venezuela a confirmé au Gouvernement du Guyana et aux entreprises transnationales qui exploitent ou prêtes t des services associés dans la zone, qu’elle « ne reconnaît d'effet ou de droit à aucun produit des concessions qu’il accorde ou aurait accordé dans ces zones maritimes à délimiter. »

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/11/15/venezuela-gobierno-venezolano-rechaza-anuncio-de-produccion-petrolera-en-area-en-disputa/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2023/11/venezuela-debut-de-la-production-de-petrole-dans-la-zone-en-litige.html