Cuba: L'inflation ralentit

La Havane, 11 décembre (RHC) Le vice-premier ministre et chef de l'Économie et de la Planification de Cuba, Alejandro Gil Fernández, a déclaré lundi que l'inflation des prix de détail dans le pays au mois de novembre dernier a été de 2,29 pour cent (%), inférieure à celle de la même période de l'année précédente, où elle avait atteint 4,11 pour cent.

Par le biais de son compte X, le responsable a indiqué que l'inflation ralentissait, et a joint à la publication des graphiques qui l'attestent, avec des valeurs telles que l'indice, la variation mensuelle, cumulée et en glissement annuel.

"L'inflation de détail en novembre était de 2,29 %. En novembre 2022, elle était de 4,11 %. Avec ce résultat, un indice d'inflation de détail de 27,03% est cumulé en 2023 (janvier-novembre) et un indice en glissement annuel (Nov23/Nov22) de 31,78%", a-t-il ajouté.

Gil Fernández a souligné que malgré cela, l'écart entre les prix, les salaires, les pensions et le revenu général du travail continue d'être l'un des principaux problèmes non résolus et doit être abordé avec plus de production, d'efficacité et de contrôle.

Le Conseil des ministres a approuvé la semaine dernière, lors d'une session extraordinaire, le rapport sur les performances estimées de l'économie à la fin de 2023 et le plan d'économie proposé pour 2024, ainsi que l'avant-projet de budget de l'État pour l'année prochaine.

Ces documents seront soumis à l'examen des députés lors de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire, dans sa 10e législature, qui débutera le 20 décembre

