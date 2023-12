Argentine : Discours d'investiture de Javier Milei

Aujourd'hui débute une nouvelle ère en Argentine. Aujourd'hui, nous donnons pour terminer une longue triste histoire de décadence et de déclin et nous prenons le chemin de la reconstruction de notre pays. Les Argentins ont exprimé fermementune volonté de changement qui n'a déjà plus de possibilité de retour. Il n'y a pas de marche arrière. Aujourd'hui, nous enterrons des décennies d'échec, de batailles intestines et de disputes sans aucun sens. Des batailles qui ne nous ont permis que de détruire notre cher pays et de le laisser en ruine. Aujourd'hui, commence une nouvelle ère en Argentine, une ère de paix, de prospérité, une ère de croissance et de développement, une ère de liberté et de progrès. Un groupe de citoyens argentins réunis à San Miguel de Tucuman ont dit au monde que les provinces unies du Rio de la Plata n'étaient plus une colonie espagnole et qu'à partir de ce moment historique, nous serions une nation libre et souveraine. Pendant des décennies, nous nous sommes affrontés dans des disputes internes à propos de la forme institutionnelle dont notre pays avait besoin. En 1853, 40 ans après avoir déclaré notre indépendance sous les auspices d'un petit groupe de jeunes idéalistes que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Génération du 37, nous avons décidé d'embrasser les idées de liberté. Ainsi a été approuvée une Constitution libérale dont l'objectif était d'assurer les bénéfices de la liberté pour nous, pour notre postérité et pour tous les hommes du monde qui voudraient habiter le sol argentin. Ce qui est venu après l’approbation de cette Constitution de forte tendance libérale fut l'expansion économique la plus impressionnante de notre histoire. D'un pays de barbares engagé dans une guerre sans quartier, nous sommes devenus la première puissance mondiale. Au début du XXe siècle, nous étions le phare de lumière de l'Occident. Nos côtes recevaient à bras ouverts des millions d'immigrants qui s'échappaient d'une Europe dévastée à la recherche d'un horizon de progrès. Malheureusement, nos dirigeants ont décidé d'abandonner le modèle qui nous avait rendu riches et ont embrassé les idées de la liberté et les idées appauvrissantes du collectivisme. Pendant plus de 100 ans, les politiciens ont insisté pour défendre un modèle qui ne provoque que la pauvreté, la stagnation et la misère. Un modèle qui considère que nous, les citoyens, sommes là pour servir la politique et pas que la politique existe pour servir les citoyens. Un modèle qui considère que la tâche d'un homme politique est de diriger la vie des individus dans tous les domaines et toutes les sphères possibles. Un modèle qui considère l'État comme un butin de guerre qu'il faut se répartir entre amis.

Messieurs, ce modèle a échoué. Aujourd'hui, nous commençons à reconstruire ce modèle. Mais en particulier, il a échoué dans notre pays. Ainsi, comme la chute du mur de Berlin a marqué la fin d'une époque tragique pour le monde, ces élections ont marqué le point de rupture de notre histoire. Ces jours-ci, on a beaucoup parlé de l'héritage que nous allons recevoir. Laissez-moi être très clair là-dessus.

Aucun Gouvernement n'a reçu un héritage pire que celui que nous, nous sommes en train de recevoir. Le kirchnerisme, à ses débuts, se flattait d'avoir deux excédents. Il s'agit d'un excédent budgétaire et extérieur. Aujourd'hui, il nous laisse avec des déficits jumeaux de 17% du PIB. Sur ces 17 % du PIB, 15 correspondent au déficit consolidé entre le TRESOR et la banque centrale. Par conséquent, il n'existe pas de solution viable dans laquelle on évite d'attaquer le déficit fiscal. En même temps, sur ces 15 % de déficit fiscal, 5 correspondent au Trésor National et 10 à la Banque Centrale. C'est pourquoi la solution implique, d'un côté, un ajustement fiscal dans le secteur public national de 5 % du pays PIB qui, à la différence du passé, retombera presque totalement sur l'Etat et non sur le secteur privé. D'autres part, il faut nettoyer les passifs rémunérés de la Banque Centrale qui sont responsables des 10 % de déficit du PIB. De cette manière, on mettra fin à l'émission d'argent et, avec cela, à la seule cause de l'inflation empiriquement certaine et valide en terme théorique. Mais étant donné que la politique monétaire agit comme un retardateur qui oscille entre 18 et 24 mois, même quand aujourd'hui nous cessons d’émettre de l'argent, nous continuerons à payer les coûts du dérapage monétaire du Gouvernement sortant. Avoir émis pour 20 % du PIB comme l'a fait le Gouvernement sortant n'est pas gratuit. Nous allons le payer en inflation. La restriction des opérations de change, une autre, un autre héritage de ce gouvernement, non, seulement constitue un cauchemar social et productif, parce qu'elle implique de auto d'intérêt, sous le niveau d'activité, un faible niveau d'emploi officiel et de et des salaires réels misérables qui stimule l'augmentation de pauvres indigents, mais, en plus, l'excédent de monnaie dans l'économie est aujourd'hui le double de ce qu'il a été dans le passé. Pour avoir une idée de ce que cela implique, souvenons-nous que le Rodrigazo a multiplié par 6 le taux d'inflation, c'est pourquoi un évènement similaire signifierait multiplier le taux d'inflation par 12, et étant donné que celle-ci voyage à un rythme de 300 %, nous pourrions passer à un taux annuel de 3 600. À son tour, étant donné la situation des passifs rémunérés de la Banque Centrale qui est plus faible que celle qui existait avant l'inflation d’Alphonsin, en très peu de temps, on pourrait quadrupler la quantité d'argent et ainsi amener l'inflation à des niveaux de 15 000 % par an. C’est l'héritage qu'ils nous laissent : une inflation de 15 000 % par an à laquelle nous allons nous battre bec et ongles pour mettre fin.

Le Gouvernement sortant nous a laissé une hyperinflation et notre plus importante priorité est de faire tous les efforts possibles pour éviter une telle catastrophe qui amènerait la pauvreté à plus de 90 % et l'indigence à plus de 50 %. En conséquence, il n'y a pas d'autre solution que l'ajustement. D'autres part, l'héritage ne s'arrête pas là puisque les déséquilibres dans les tarifs sont comparables au désastre qu'à laissé le kirchnérisme en 2015. Sur le plan du change, la brèche oscille entre 150 % et 200 %, des niveaux similaires à ce que nous avions avec le Rodrigazo. Dans le même temps, la dette due aux importateurs dépasse les 30 000 000 000 de dollars et les bénéfices retenus aux entreprises étrangères s'élèvent à 10 000 000 000 de dollars. La dette de la Banque Centrale et de l'YPF dépasse les 25 000 000 000 de dollars et la dette du Trésor en cours dépasse les 35 000 000 000 de dollars supplémentaires. C'est la bombe en terme de dette à 100 000 millions de dollars à laquelle il faudra ajouter les presque 420 000 000 000 de dollars de dette déjà existant. Naturellement, à ses problèmes, il faut ajouter les échéances de la dette de cette année envers des organismes multilatéraux de crédit qui sont équivalentes en pésos à 90 000 000 000 de dollars et à 25 000 000 000 de dollars en monnaie étrangère. Mais avec des marchés financiers fermés et l'accord avec le FMI caduc à cause des brutaux, non-respect du gouvernement sortants, le refinancement de la dette reste un défi, même pour le mythique cyclope.

Et comme si cela ne suffisait pas, cela se produit dans une économie qui n'a pas de croissance depuis 2011. Et en concordance avec ce qui précède, l'emploi officiel dans le secteur privé continue à stagner à 6 000 000 de postes de travail et on arrive à la folie d'avoir un emploi informel qui dépasse les 30 %. Il ne devrait donc être surprenant pour personne que les salaires réels aient été détruits, s'établissant à environ 300 dollars par mois, ce qui est non seulement 6 fois inférieur à ce qu'ils étaient pendant la convertibilité, mais si la tendance de ces années, ou comme ils l'ont appelé, le maudit néolibéralisme, avait été maintenue, ils oscilleraient aujourd'hui entre 3 000 et 3 500 dollars par mois.

Ils nous ont ruiné. Ils nous ont fait diviser nos salaires par 10. Par conséquent, le fait que le populisme nous ait laissé 45 % de Port et 10 % d'indigent ne devrait pas surprendre. Avec ce cadre de situation qui de toute évidence semble insurmontable, il doit être clair qu'il n'y a pas d'alternative possible à l’ajustement. Il n'y a pas non plus de discussion possible entre le choc et la progressivité . D'abord parce que, d'un point de vue empirique, tous les programmes progressifs se sont mal terminés, alors que tous les programmes de choc, à l'exception de celui de 1959, ont été couronnés de succès. Deuxièmement, d'un point de vue théorique, si un pays manque de réputation, comme c'est malheureusement le cas de l'Argentine, les hommes d'affaires n'investiront pas tant qu'ils ne verront pas l'ajustement fiscal qui le rendra récessif. Troisièmement, et ce n'est pas moins important, pour faire de la progressivité il faut du financement. Et malheureusement, je dois vous le dire à nouveau, il y a pas d'argent.

Enfin, la conclusion est qu'il n'y a pas d'alternative à l'ajustement et qu'il n'y a pas d'alternative au choc. Naturellement, cela impactera négativement le niveau d'activité, l'emploi, les salaires réels, la quantité de pauvres et d'indigents. Il y aura stagnation de l'inflation, c'est certain, mais ce n'est pas quelque chose de très différent de ce qui s'est passé dans les 12 dernières années. Souvenons-nous que dans les 12 dernières années, le PIB per capita a baissé de 15 % dans une situation dans laquelle nous accumulons 5000 % d'inflation. Par conséquent, cela fait plus d'une décennie que nous vivons une stagnation de l'inflation. Par conséquent, ceci est le dernier coup dur pour commencer la reconstruction de l'Argentine. Et quand notre encadrement à partir du ministère du capital humain sera meilleur, la situation commencera à s'améliorer. C’est ainsi, il y aura la lumière au bout du chemin. Dans l'autre cas, la proposition raisonnable était progressive, mais sa seule source de financement est l'émission d'argent, et elle s'affaiblira dans une hyperinflation qui conduira le pays à la pire crise de son histoire, ceci s’ajoutant au fait qu'ils nous mettront dans une spirale décadente qui nous rendra semblables à l’obscurité du Venezuela de Chávez et de Maduro. Par conséquent, à cause de cette situation, il ne peut y avoir de doutes sur le fait que la seule option possible est l’ajustement , un ajustement ordonné et qui retombe avec toute sa force sur l'Etat et non sur le secteur privé. Nous savons que ce sera dur, c'est pourquoi je veux aussi vous citer une phrase importante de l'un des meilleurs président de l'histoire argentine, Julio Argentino Roca : « Rien de grand, rien de stable et de durable ne se conquiert dans le monde quand il s'agit de la liberté des hommes et du remerciement des peuples si ce n'est au prix de suprêmes efforts et de douloureux sacrifices. »

Mais nos défis ne sont pas seulement sur le plan économique. Le niveau de détérioration de notre pays est tel qu'il touche toutes les sphères de la vie en communauté. En matière de sécurité, l'Argentine est devenue un bain de sang. Les délinquants se promènent librement pendant que les Argentins de bien s'enferment derrière des grilles. Le trafic de drogue s'est approprié lentement nos rues à tel point que l'une des villes les plus importantes de notre pays a été prise par les trafiquants et la violence. Nos forces de sécurité ont été humiliées pendant des décennies, ont été abandonnées par une classe politique qui a tourné le dos à ceux qui prennent soin de nous. L'anomie est-elle que seulement 3 % des délits sont condamnés. Fini le suivi des délinquants.

En matière sociale, nous recevons un pays dans lequel la moitié de la population est pauvre, avec un tissu social, complètement brisé. Plus de 20 millions d'argent et ne peuvent vivre une vie digne parce qu'ils sont prisonnier d'un système qui ne génère que plus de pauvreté. Comme le dit, le grand Jésus Hertha de Soto, les plans contre la pauvreté génère plus de pauvreté. La seule façon de sortir de la pauvreté et d'avoir plus de liberté. En même temps, 6 millions de gamins, irons dormir le soir, avec la fin, il marche dans les rues en hayon, et d'autres tomberont dans la drogue. La même chose arrive en matière d'éducation. Pour avoir une idée de la détérioration que nous vivons, seulement 16 % de nos gamins, reçoivent son reçu en temps à l'école, seulement 16 %, seulement 16/100. C'est dire que 84 % de nos gamins n'achèvent pas l'école dans les temps et de la bonne façon. En même temps, 70 % des gamins qui finissent l'école ne peuvent résoudre un problème de mathématiques, de base ou comprendre un texte. En effet, dans les dernières évaluations PISA, l'Argentine se trouve à la 66e place sur 81 et la septième en Amérique latine. L'Argentine a été le premier pays au monde à mettre fin à l'analphabétisme. Si seulement Sarmiento se levait et voyait ce qu'ils ont fait de l’éducation…

En matière de santé, le système est complètement effondré. Les hôpitaux sont détruits, les médecins touchent une misère et les argent internes n'ont pas accès à la santé de base. Tant-il bien que pendant la pandémie, si nous, les Argentins, avions fait les choses comme la moyenne des pays du monde, nous aurions eu 30 000 morts. Mais grâce à la négligence et à l'inefficacité de l'État, 130 000 Argentins ont perdu la vie.

Dans tous les domaines, où qu'on regarde, la situation de l'Argentine est une situation d'urgence. Si nous regardons les infrastructures de notre pays, la situation est la même. Seulement 16% de nos routes sont asphaltées et seulement 11 % sont en bon état. Ce n’est donc pas un hasard si presque 15 000 Argentins meurent chaque année d'accidents de la route. Ce que je veux montrer avec tout cela, c'est que la situation de l'Argentine est critique et que c'est une situation d’urgence.

Nous n'avons pas d'autres possibilité et nous n'avons même pas de temps. Nous n'avons pas de marge de manœuvre pour des discussions stériles. Notre pays exige une action et une action immédiate. La classe politique laisse un pays au bord de la crise la plus profonde. Chacun devra assumer sa propre responsabilité. Ce n'est pas mon rôle de les signaler. Nous ne recherchons et nous ne souhaitons pas les dures décisions qu'il faudra prendre dans les prochaines semaines. Mais malheureusement, ils ne nous ont pas laissé le choix. Mais notre engagement envers les Argentins est inaltérable. Nous allons prendre toutes les décisions nécessaires pour régler le problème qu'ont causé 100 ans de gaspillage de la classe politique. Même quand ce sera dur. Nous savons qu'à court terme, la situation empirera. Mais ensuite, nous cueillions les fruits de nos efforts en ayant créé les bases d'une croissance solide et soutenable dans le temps. Nous savons aussi que tout n'est pas perdu. Les défis que nous avons sont énormes mais nous avons aussi la capacité de les surmonter. Ça ne va pas être facile. On ne revient pas sur 100 ans d'échecs en un jour. Mais un jour, cela commence. Et ce jour, c'est aujourd’hui.

Aujourd'hui, nous commençons à quitter le chemin de la décadence, et nous commençons à prendre le chemin de la prospérité. Nous avons tout pour être le pays dont nous avons toujours rêvé. Nous avons les ressources, nous avons les gens, nous avons la créativité et, beaucoup plus important, nous avons la résilience pour avancer. Apostrophe, nous embrassons à nouveau les idées de la liberté, ces idées qui se résume dans la définition du libéralisme, de notre plus grand homme, des idées de liberté, le professeur Alberto, Venegas, Linch, un fils qui dit que « le libéralisme et le respect illimité du projet de vie du… Basé sur le principe de non, agression, en défense du droit à la vie, à la liberté et à la prospérité, dont les institutions fondamentales sont la propriété privée, les marchés libres d'intervention de l'État, la libre concurrence, la division du travail et la coopération sociale. » Dans cette phrase de 57 mots et résumé l'essence du nouveau contrat social que les Argentins ont choisi. Ce nouveau contrat social nous propose un pays différent, un pays où l’État ne dirige pas nos vies mais veille à nos droits, un pays où celui qui fait paie. Un pays où celui qui coupe la rue en violant les droits de ses concitoyens ne reçoit pas l’aide de la société, à nos conditions, celui qui coupe ne gagne pas. Hors de la loi, rien n'est permis. Un pays qui soutient ceux qui en ont besoin mais qui ne se laisse pas extorquer par ceux qui utilisent les plus démunis pour s'enrichir. En ce qui concerne la classe politiqsue argentine, je veux vous dire que nous n'allons poursuivre personne, nous ne venons pas solder de vieilles vendettas ni disputer des espaces de pouvoir. Notre projet n'est pas un projet de paiement de dette, notre projet est un projet de pays. Nous ne demandons pas un soutien aveugle mais nous n'allons pas tolérer que l'hypocrisie, la malhonnêteté ou l'ambition interfèrent avec le changement que les nous, les Argentins, avons choisi. Tous les dirigeants politiques, syndicaux et patronaux qui veulent se joindre à la nouvelle Argentine, nous les recevons à bras ouverts. Ainsi, peu importe d'où ils viennent, peu importe ce qu'ils ont fait avant, la seule chose qui importe, c’est vers où ils veulent aller. A ceux qui veulent utiliser la violence ou l'extorsion pour se servir du changement, nous disons qu'ils vont contre nous. Nous leur disons qu'ils vont trouver un président aux convictions inamovibles qui utilisera tous les ressorts de l'État pour avancer dans les changements dont notre pays a besoin. Nous n'allons pas hésiter, nous n'allons pas revenir en arrière, nous n'allons pas nous rendre. Nous allons avancer vers les changements dont le pays a besoin parce que nous sommes certains qu'embrasser les idées de la liberté est la seule manière de pouvoir sortir du puits dans lequel ils nous ont mis. Merci. Le défi que nous avons devant nous est titanesque mais la véritable force d'un peuple se mesure à sa façon d'affronter les défis quand ils se présentent. Et chaque fois que nous pensons que notre capacité à surmonter ces défis a été atteinte, nous regardons le ciel, et nous nous souvenons que cette capacité pourrait bien-être illimitée. Le défi est énorme. Le défi est énorme mais nous l'affronteront avec conviction, nous travaillerons sans relâche et nous arriverons à destination. Ce n'est pas un hasard, si cette inauguration de la présidence survient pendant la fête de Hanukkah, la fête de la lumière, puisque celle-ci célèbre la véritable essence de la liberté. La guerre, des Macchabées est le symbole de la victoire des faibles sur tous les puissants, des peu sur les beaucoup, de la lumière sur l'obscurité, et sur toutes les choses, de la vérité sur le mensonge, parce que vous savez que je préfère vous dire une vérité gênante plutôt qu'un mensonge confortable. Je suis convaincu que nous allons avancer. Je me souviens quand, il y a deux ans, avec le docteur Villaruel, aujourd'hui vice-présidente de la Nation, nous sommes entrés dans cette maison en tant que députés. Je me souviens quand, lors d'une interview, on m'avait dit: « Mais si vous êtes 2 sur 257, vous n'allez rien pouvoir faire. » Et je me souviens aussi que ce jour-là, ma réponse fut une citation du livre des Macchabées 3.19 qui dit que la victoire dans la bataille ne dépend pas du nombre de soldats mais des forces qui viennent du ciel.

Par conséquent, Dieu bénisse les Argentins et que les forces du ciel nous accompagnent dans ce défi. Merci beaucoup. Ce sera difficile mais nous allons y arriver. Vive la liberté, putain ! Vive la liberté, putain ! Vive la liberté, putain !

