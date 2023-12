Cuba: Nouveau cycle de négociations de paix en Colombie en 2024

Par María Josefina Arce

Cuba entame l'année 2024 avec une responsabilité importante. Elle accueillera une fois de plus un nouveau cycle de négociations de paix entre le gouvernement du président Gustavo Petro et les insurgés de l'ELN, l'Armée de libération nationale de Colombie.

Le sixième cycle de négociations aura lieu à La Havane à partir du 22 janvier. Selon un communiqué conjoint publié au Mexique, où s'est déroulée la cinquième étape, cette réunion dans la capitale cubaine facilitera le point de contact inter-cycles de la table de dialogue.

Entre mai et juin de cette année, la capitale cubaine a été le théâtre du troisième cycle, au cours duquel d'importants accords ont été signés concernant la participation de l'ensemble de la société colombienne à la construction de la paix totale promue par le président Petro.

Un accord a également été signé pour un cessez-le-feu bilatéral et national de 180 jours, qui est entré en vigueur au début du mois d'août et doit durer jusqu'à la fin du mois de janvier.

La signature de ces accords importants à La Havane a été présidée par le président colombien et son homologue cubain, Miguel Díaz Canel.

Le retour des pourparlers en territoire cubain est une reconnaissance du sérieux et de l'engagement de Cuba en tant que garant du processus de paix en Colombie.

En effet, les deux parties ont souligné que Cuba a été indispensable dans la recherche de la paix entre le gouvernement colombien et l'ELN. Et ce, non seulement aujourd'hui, mais depuis un certain temps déjà.

La Havane a accueilli ces contacts avec l'ELN jusqu'en 2018, lorsque le gouvernement du président de l'époque, Iván Duque, a décidé de rompre le dialogue, à la suite d'une action du groupe d'insurgés.

Le plein respect par Cuba des protocoles établis en cas de rupture des négociations a conduit les États-Unis à la réinscrire sur leur liste unilatérale et arbitraire de pays présumés parrains du terrorisme.

L'ONU a également souligné que Cuba, comme peu d'autres pays, a beaucoup fait pour la paix en Colombie. Rappelons que la nation antillaise a également accueilli le dialogue entre le gouvernement du président de l'époque, Juan Manuel Santos, et l'ancienne guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie-Armée du peuple, qui a abouti à la signature d'un accord de paix historique.

Cuba remplira à nouveau son rôle de garant du processus de paix en Colombie avec une responsabilité, un sérieux et une neutralité totaux, contribuant ainsi modestement à la réconciliation du peuple colombien.

