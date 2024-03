Argentine : Milei ferme les unités de tourisme social

Traduction Françoise Lopez pour Amérique Amérique latine–Bolivar infos

Depuis aujourd'hui, les unités touristiques de Chapadmalal et d’Embalse sont fermées au public, quelque chose qui n'avait pas eu lieu depuis leur fondation. En 1950, les deux complexes ont été constitués pour stimuler et garantir le tourisme des secteurs populaires, un objectif qui a été atteint tout au long des années.

En 2023, de janvier à décembre, 118 000 personnes qui ont payé leur séjour et leur transport, certaines dans des contingents de diverses institutions du pays et d'autres inscrits individuellement, ont été reçues.

Cette fermeture met en danger plus de 500 travailleurs directs (employés du ministère ou des concessions de services), plus de 1 000 emplois indirects des communautés de Chapadmalal et d’Embalse et du transport.

En ce moment, le secrétaire, Daniel Selli et La, sous secrétaire Yanina Martinez sont en voyage à Berlin et les travailleurs sont privés de la possibilité de prendre des vacances.

La loi omnibus, déguisée en Plan de Mai est destinée à effacer l'un des principes directeurs de la loi numéro 25 997 en supprimant aussi bien la qualification du tourisme comme « droit social économique » des personnes que l'obligation de l'État national « d'élaborer des travaux publics touristiques. »

Mercredi 6 mars à 11h30, au sous-secrétariat du tourisme de la nation, nous réclamerons le droit social au tourisme.

