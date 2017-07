Venezuela: Notre Amérique et les Peuples du Monde avec le Venezuela Bolivarien

Communiqué du Réseau des Intellectuels, des Artistes et des Mouvements Sociaux en Défense de l'Humanité

Le Réseau des Intellectuels, des Artistes et des Mouvements Sociaux en Défense de l'Humanité condamne la nouvelle ingérence du Gouvernement des Etats-Unis présidé par Donald Trump qui menace la République Bolivarienne du Venezuela par une attitude qui révèle son arrogance et son agressivité sans limites, incompatibles avec la législation internationale qui règle les relations entre les Etats et condamne avec fermeté l'ingérence dans les affaires intérieures des autres pays.

A la veille des élections à l'Assemblée Nationale Constituante qui auront lieu le 30 juillet prochain, on a intensifié une escalade de violence pour empêcher cet acte démocratique et porter préjudice à la participation du peuple bolivarien et à sa victoire prévisible.

Cette escalade de violence déchaînée par la droite vénézuélienne et internationale contre le peuple de Bolívar et de Chávez avec la complicité des médias en son pouvoir favorise et célèbre un « plébiscite » frauduleux organisé par une Assemblée Nationale hors de la légalité constitutionnelle qui encourage les crimes atroces des guarimbas terroristes, des pyromanes inhumains, et a nommé sans en avoir la compétence de nouveaux juges au Tribunal Suprême de Justice en prévoyant la création fallacieuse d'un Gouvernement parallèle à celui qui a été légitimement institué par la volonté du peuple. Le but est clair : déstabiliser le pays pour empêcher le triomphe aux élections à l'Assemblée Nationale Constituante, le 30 juillet prochain et créer les conditions d'une nouvelle étape dans l’escalade de la subversion contre le Venezuela.

L'administration états-unienne, conspirant avec des Gouvernements pantins de la région et ses principaux alliés européens prépare une intervention armée contre le peuple vénézuélien, une intervention que Notre Amérique Latine et nos Caraïbes ne peuvent accepter et que nous, les intellectuels, les artistes et les mouvements sociaux, sommes dans l’obligation de dénoncer et de contrecarrer par tous les moyens et avec toutes les ressources à notre portée.

Le message historique de Bolívar est aujourd'hui plus en vigueur que jamais. 'épopée que livrent les fils de Bolívar et de Chávez est aussi la nôtre car il s'agit d'une longue et inéluctable bataille pour la dignité, la souveraineté et l'autodétermination de nos peuples.

En cette heure décisive de l'Histoire, nous faisons nôtre l'hymne de notre cher Venezuela :

« Unie par des liens

que le ciel a formés

toute l'Amérique

est une nation. »

Comme un seul peuple et d'une seule voix, nous lutterons pour elle.

Vive Bolívar! Vive Chávez!

Amérique, 24 juillet 2017

Réseau des Intellectuels, des Artistes et des Mouvements Sociaux en Défense de l'Humanité

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/07/25/nuestra-america-y-los-pueblos-del-mundo-con-la-venezuela-bolivariana/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/ 2017/07/venezuela-notre-amerique-et-les-peuples-du-monde-avec-le-venezuela-bolivarien.html