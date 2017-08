Venezuela : Sévère avertissement à Televen et Venevisión pour ne pas avoir parlé des élections

Les patrons des corporations médiatiques Televen et Venevisión doivent expliquer publiquement au pays pourquoi elles n'ont pas parlé des élections à l'Assemblée Nationale Constituante de ce dimanche ou ils seront l'objet de sanctions, a déclaré lundi le Président vénézuélien Nicolás Maduro, au Centre International de Presse du Conseil National Electoral situé dans le centre de Caracas. Il a expliqué que c'est la première fois qu'à l'occasion d'une journée électorale, Televen et Venevisión ne font pas une édition spéciale pour couvrir et diffuser cet événement essentiel pour la démocratie et l'exercice du vote.

« Dans un pays démocratique comme le Venezuela il en a toujours été ainsi, jusqu'à hier. C’est pourquoi je demande des explications publiques aux patrons de Venevisión et de Televen. Ils ont engagés envers la Constitution et envers la démocratie ou nous devrons prendre des sanctions sévères, » a-t-il souligné.

Il a affirmé qu'on ne permettra ni coups d'Etat ni conspirations. « Je ne vais pas le permettre. » en ce sens, il a chargé le vice-président Exécutif Tareck El Aissami de faire les démarches nécessaires pour que les patrons des 2 médias expliquent pourquoi ils ont éludé ces élections et pourquoi, par contre, ils se sont joints aux « campagnes les plus infâmes de violence » tandis qu'ils ignorent « le peuple qui vote. »

