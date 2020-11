Venezuela : La Russie indique les lignes rouges à ne pas franchir 

Le Gouvernement de la Russie a prévenu le Gouvernement des Etats-Unis qu'il y avait « des lignes rouges » qu'il ne devrait pas franchir au Venezuela :

« Nous avons indiqué aux Etasuniens les lignes rouges, parmi celles-ci, qu'une ingérence armée qui serait inadmissible, » a dit le vice-ministre des Affaires Etrangères Sergueï Riabkov au journal russe Izvestia.

Le vice-chancelier a indiqué que « la politique responsable du président légitime du Venezuela, Nicolás Maduro, son intention de discuter, la consultation des factions d'opposition, l'implication de différents acteurs parmi lesquels ceux du Groupe International de Contact et de pays comme la Russie, la Chine et la Turquie, augmentent les attentes d'une attitude plus prudente et équilibrée de la part des Etasuniens. »

Cependant, il a insisté sur le fait que « l'histoire montre que dans certains cas, rien n'arrête les Etats-Unis, ils ignorent les avertissements et même la décence sans parler de leurs engagements internationaux. »

Il faut noter que Riabkov a prévu de se rendre au Venezuela à la mi-juillet, selon l'ambassadeur du Venezuela à Moscou, Carlos Faría.

